Altos da Paulista: novo condomínio une conforto, modernidade e sofisticação em Americana

Condomínio Altos da Paulista terá apartamentos espaçosos e plantas flexíveis - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Se você está em busca de um lugar para chamar de lar, que ofereça conforto, modernidade e conveniência, precisa conhecer o empreendimento Altos da Paulista, lançado nesta quinta-feira (17) pela Construtora Sega.

Localizado em uma área de com pouco mais de 3 mil metros quadrados, em uma região privilegiada de Americana e acesso fácil aos principais pontos da cidade, o condomínio é o lar dos sonhos se tornando realidade. Ele fica na Avenida Paulista, próximo ao cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Com apartamentos espaçosos de 112 metros quadrados, o prédio oferece a flexibilidade de quatro plantas diferentes, atendendo às necessidades de famílias de todos os tamanhos. Seja uma família pequena ou grande, encontrará o espaço perfeito para viver com conforto e estilo.

Todas as unidades serão equipadas com as mais recentes tecnologias para tornar a vida mais prática e conveniente. Os imóveis terão de duas ou três vagas cobertas, com preparação para carros elétricos, fechadura inteligente, aquecimento a gás e ar-condicionado, além de entradas de serviço para tornar o dia a dia mais fluido. As venezianas com persianas integradas e tomadas USB são detalhes que mostram como cada aspecto foi cuidadosamente planejado.

Apartamentos do condomínio Altos da Paulista terão mais de 100 metros quadrados em torre única – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O Altos da Paulista é um empreendimento raro no cenário imobiliário, com apenas 80 apartamentos em uma única torre, sendo quatro unidades por andar. Isso garante tranquilidade e privacidade em um ambiente sofisticado e exclusivo.

Além dos espaços internos luxuosos, o Altos da Paulista oferece uma área social completa para lazer e diversão. Os futuros moradores poderão relaxar na piscina aquecida, celebrar momentos especiais no salão de festas, manter-se ativo no espaço fitness, deixar as crianças se divertirem no espaço kids, praticar esportes na quadra de areia e desfrutar de deliciosos churrascos no quiosque com churrasqueira. Tudo isso entregue completamente equipado e decorado, para que possam aproveitar o tempo com a família e os amigos da melhor forma possível.

Apartamento decorado

O lançamento oficial do empreendimento é nesta quinta-feira e os interessados já podem vivenciar a experiência dos apartamentos decorados na Avenida Paulista, número 900, no bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo. As obras terão início em seis meses com previsão de entrega em fevereiro de 2027. As unidades estão à venda a partir de R$ 784 mil.

Decorado do condomínio Altos da Paulista fica na Avenida Paulista, número 900 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“O Altos da Paulista foi pensado para suprir a necessidade de famílias que residem na região e buscam tranquilidade e espaço amplo, com soluções rápidas para entrar e sair da cidade. Para aqueles que buscam morar bem no interior do Estado, em apartamentos elegantes e práticos, como os da capital”, afirma Marcel Sega, diretor da Construtora Sega.

Conheça mais sobre do condomínio Altos da Paulista no site da construtora.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.