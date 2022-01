Acqua Fitness Americana comemora 25 anos de história

A Acqua Fitness de Americana é fruto de um sonho do empreendedor Márcio Rogério da Silva e de boa parte de sua família, que cumpre papel essencial em toda essa trajetória. Referência em esportes aquáticos, a empresa comemorou, no último dia 6 de janeiro, seus 25 anos de fundação.

“Tivemos o privilégio de poder comemorar 25 anos de trabalho, sucesso e muitas conquistas, sempre no mesmo endereço na Rua Gonçalves Dias, 1317”, pontua Márcio.

Academia referência em esportes aquáticos está localizada na Rua Gonçalves Dias, 1317 – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Entre os segredos do sucesso, ele destaca dois pilares: retenção de talentos e retenção de alunos. “Temos o privilégio de poder contar com os melhores profissionais da área, essa galera detém muito conhecimento, experiência e amor pela profissão. Já em relação aos alunos, a rotatividade é baixa, pois a maioria entende que a nossa proposta deve ser mantida como essencial à vida”.

Tanto é assim, que ao longo desses 25 anos a clientela vem se multiplicando com as mesmas características, fazendo da Acqua Fitness uma academia com um ambiente extremamente familiar.

“Atendemos crianças, idosos e pessoas que buscam qualidade de vida sem exageros e sem fanatismo, pessoas conscientes de que a atividade física deve ser um hábito que devemos manter por toda vida”, destaca Márcio que afirma já ter atendido várias gerações de uma mesma família. “Muitas crianças que vieram pequenininhas nadar conosco, hoje se formaram na faculdade e trazem seus filhos. Pais, avós, a família é o nosso nicho”, explica.

Os números sobre a Acqua Fitness comprovam. De acordo com Márcio, atualmente sua academia é a que possui o maior número de retenção em toda região, sendo que 50% dos colaboradores estão prestando serviços para eles há mais de 15 anos, 50% dos alunos mantém suas atividades na academia há mais de 10 anos e alguns estão com eles há 25 anos, ou seja, desde o início das atividades.

Início de um sonho

Como nada cai do céu, Márcio recorda que batalhou bastante ao longo de todos esses anos para chegar onde chegou. Apaixonado por esporte, ele foi atleta federado no Atletismo, Handebol, e Campeão Paulista em Lançamento de Dardo.

“Temos o exercício físico como um meio para atender nossos alunos, mas para que isso aconteça com excelência, precisamos entender de gente, entender as particularidades é muito mais importante do que qualquer exercício”, diz Marcio Rogério da Silva – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Com a experiência adquirida nessa época, ele entendeu que esse seria seu caminho. Logo, decidiu fazer faculdade de Educação Física. O primeiro emprego na área foi no Clube do Bosque em 1994, como titular responsável por 7 modalidades esportivas, entre elas a Natação e Hidroginástica.

Desse período, ele destaca a oportunidade de ter trabalho como Tomaz Zoppi. “Foi um grande mestre, que me ensinou muito! Assim, acabei me especializando nas atividades aquáticas”, recorda.

Em 1997 surgiu o que ele considera “a grande oportunidade” de ter a própria empresa. “Com muita dedicação iniciamos um novo projeto. Desde o início, começamos a trabalhar em família envolvendo pai, mãe, irmãos, esposa, cunhada e até hoje conseguimos manter essa tradição permitindo que a Acqua Fitness seja referência nesse modelo de negócio”, comemora.

Atualmente, além da formação em Educação Física com especialização em Didática, Márcio acumula cursos, títulos e cargos, inclusive com atuações internacionais como a participação na clínica de Natação na Universidade da Flórida EUA.

Outros cargos dele são: conselheiro e membro titular da Comissão de Finanças do CREF (Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo), diretor/coordenador do Defit (Departamento Fitness da Associação Comercial de Americana), presidente do Conselho de Administração do Sicoob Acicred(Cooperativa de Crédito), conselheiro da Corretora de Seguros da Cecresp (Central das Cooperativas do Estado de São Paulo) e claro, gestor, coordenador e responsável técnico da Academia Acqua Fitness.

Estrutura e atividades

O espaço da Acqua Fitness foi estudado, planejado e construído para a finalidade que tem. Sem improvisos, o piso possui antiderrapante nas áreas molhadas garantindo maior segurança, boa ventilação e iluminação natural.

Super completo, o Studio contém equipamentos da Life Fitness, referência no mercado, além de acessórios para exercícios funcionais. Já a piscina possui o tamanho ideal para quem busca qualidade de vida e acolhimento. Destaque para o rigoroso controle no tratamento e temperatura da água.

Piscina possui o tamanho ideal para quem busca qualidade de vida e acolhimento – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Se no início a Acqua Fitness oferecia apenas atividades aquáticas, hoje ela também atende outras demandas, entre elas:

Natação;

Hidroginástica;

Hidroterapia;

Hidrofitness;

Ginástica Laboral;

Musculação e Funcional com Personal Trainer.

Além disso, outras demandas atendidas pela Acqua Fitness são:

Programas de Emagrecimento

Treinamentos: “Levantamento e Transporte de Pesos”

Ajustes de Mobiliários e inúmeras palestras envolvendo temas relacionados à qualidade de vida, saúde e bem-estar.

Serviço – Acqua Fitness

Rua Gonçalves Dias, 1317, Vila Jones – Americana

Telefones: (19) 3405-3132 e (19) 98880-3496

Facebook: Acqua Fitness

Instagram: @acquafitnessamericana

Email: falecom@acquafitnessamericana.com.br

Site: www.acquafitnessamericana.com.br