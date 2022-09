Accell ganha prêmio em feira nacional

A Accell Solutions, multinacional do setor de soluções para água, gás e smart solutions, com unidade no Jardim Boer, em Americana, foi contemplada com o prêmio de melhor estratégia de governança no lançamento dos hidrômetros livres de chumbo na Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O evento reuniu mais de 250 expositores e premiou três empresas de cada categoria de ESG, cuja sigla corresponde a aplicações de estratégias ambientais, sociais e de governança.

Equipe da Accell durante a feira de saneamento e meio ambiente – Foto: Divulgação

Os vencedores foram auditados pela comissão da AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp) – organizadora da Fenasan – por meio de documentos referentes ao planejamento, projetos e aplicações de governança.

“Esse prêmio é um reconhecimento por todo esforço, dedicação, empenho de cada de um dos colaboradores da Accell e coroa toda a luta que estamos enfrentando, mas também reafirma que estamos no caminho certo. Por isso agradeço a todos os colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros que continuam trabalhando junto da Accell”, destaca Fernando Souza, presidente da multinacional, que também tem unidades no México e Argentina.

Os hidrômetros que renderam o prêmio à Accell são feitos na nova liga metálica chamada de ecoCAZt, que atende às portarias 888, do Ministério da Saúde, e 155, do Ministério da Economia, bem como a norma NSF61 (norte-americana) que trata da contaminação da água potável devido ao contato com os componentes desses medidores.

Multinacional Accell venceu o prêmio de melhor estratégia de Governança em ESG em feira nacional, lançando os hidrômetros livres de chumbo em ecoCAZt – Foto: Divulgação

A liga metálica ecoCAZt apresenta uma composição química livre de chumbo, bem como propriedades mecânicas superiores aos bronzes e latões, comumente utilizados na produção desses hidrômetros.

Em humanos, a acumulação de chumbo no organismo pode afetar severamente as funções cerebrais, sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor, inclusive com possibilidade de produzir mutações genéticas em descendentes.

FUTURO PROMISSOR

A Accell tem como objetivo seguir com os processos de governança global para projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos da área de saneamento e mitigar o crescimento e uso indiscriminado dos bronzes em mancais, hidrômetros, válvulas e subprodutos do cobre com elevado nível de poluição.

Com isso, a empresa elimina os malefícios causados à saúde pelo chumbo, uma vez que qualquer fabricante que utilize ligas metálicas baseadas em cobre, seja bronze ou latão, obrigatoriamente fará uso desse elemento. “Nosso objetivo é mudar isso”, enfatiza Fernando Souza.

Mais de 75 anos de experiência

A Accell possui o know-how de mais de 75 anos no desenvolvimento de soluções que combinam tecnologia, facilidade de uso e economia de recursos naturais. Considerando que a atuação principal da multinacional está relacionada ao segmento de água, tem por objetivo o consumo consciente e a gestão inteligente comercial e operacional das perdas.

Em 10 anos, a Accell quer ser vista como uma empresa que tornou o mundo um ambiente conectado, consciente e sustentável por meio da aceleração das ecotecnologias e gestão inteligente dos recursos naturais, bem como pioneira na fabricação de produtos com ligas metálicas livres de chumbo no mercado mundial.