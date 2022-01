A Twist Dança está localizada na Vila Santa Catarina, em Americana – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A academia Twist Dança está pronta para voltar com todas as forças em 2022. Com o retorno gradual das atividades, paralisadas por quase dois anos por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a academia está otimista com o novo ano e continua firme no propósito de divulgar a dança com excelência.

Com a pandemia, a escola enfrentou o desafio de duas paralisações. A primeira foi em 14 de março de 2020, quando os alunos ficaram apenas com o ensino remoto até setembro. A partir daí, as classes voltaram com o sistema híbrido, com até seis alunos de forma presencial. Em abril de 2021, com a nova onda da doença, a academia sofreu mais uma paralisação de 30 dias.

Hoje, as aulas ainda não voltaram com 100% dos alunos. Na busca pela segurança à saúde de todos, o trabalho continua com 60% da capacidade. A bailarina e coreógrafa Eliana Favarelli diz que alguns ainda não retornaram por conta da insegurança, mas novos alunos se matricularam.

“O retorno dos alunos foi lento, mas seguimos em frente porque sabemos que vamos voltar a trabalhar como antes. O ritmo das aulas se manteve, mesmo com o número reduzido de alunos. Estamos trabalhando e investindo na escola, preparando aulas e buscando novas ideias”, diz Eliana.

Os desafios enfrentados, porém, foram fontes de inspiração para o primeiro evento da volta, que aconteceu no dia 28 de outubro, no Teatro Iguatemi Campinas, com público reduzido.





Intitulado como “Mundo Caduco”, o espetáculo levou aos palcos a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Com uma reflexão sobre dois poemas do escritor, “Mãos Dadas e “Elegia 1938”, a montagem abordou os desafios do mundo atual e a necessidade de fortalecer a união.

Em “Elegia 1938” o poeta fala sob a perspectiva do ano que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em um mundo caótico. Para a diretora Eliana Favarelli, os versos fazem sentido diante do mundo atual e do caos pandêmico. Agora, os planos são para uma reapresentação no primeiro semestre de 2022 para o público americanense.

“Esperamos também poder receber professores convidados para ministrar workshops e com a volta das competições de dança, queremos levar nossos alunos para esse mundo incrível de conhecimento e troca de experiências”, conclui a diretora.

Twist Dança

Endereço: Rua Abolição, 928, Vila Santa Catarina, Americana

Telefone: (19) 3405-5622

Facebook.com/twistdanca

Instagram: @twist_espacodancar

