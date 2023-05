24 de maio: Dia Nacional do Café

Existem diferenças de sabor e aroma dependendo da região onde é cultivada a planta e do método de processamento utilizado nos grãos - Foto: Divulgação

O café tem várias datas especiais. Uma delas é o Dia Nacional do Café, criado pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em 2005 como forma de dar protagonismo às marcas nacionais. É comemorado nesta quarta-feira, dia 24 de maio, para marcar o início da colheita no Brasil. Para celebrar esta data, tão importante para a indústria e a agricultura do País, o Café Cassiano destaca a qualidade do café que chega à mesa dos brasileiros.

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Em 2022, a safra totalizou 50,38 milhões de sacas. Um número expressivo que comprova que o café brasileiro é considerado mundialmente um produto de boa qualidade. Vale destacar que, assim como acontece com outras bebidas, existem diferenças de sabor e aroma dependendo da região onde é cultivada a planta e do método de processamento utilizado nos grãos.

O café brasileiro tende a ter um sabor suave e equilibrado, tornando-o uma escolha popular para misturas com outros cafés. Também existem muitos produtos de origem única e de alta qualidade, que destacam os sabores da região onde foram cultivados. O estado que mais produz café no Brasil é Minas Gerais. A bebida feita dos grãos originários do sul do estado é frequentemente elogiada por seu sabor encorpado e baixa acidez.

Diversos fatores podem influenciar na qualidade do produto que chega ao consumidor final, como método de coleta, torrefação, processo de moagem e armazenamento. Por isso, há 19 anos a Abic criou um Programa de Qualidade do Café em que classifica e diferencia os cafés em quatro categorias: gourmet, superior, tradicional e extraforte.

“O Café Cassiano sempre se preocupou em oferecer qualidade aos nossos clientes. Por isso, nossos produtos estão sempre adequados às exigências do mercado e possuem diversas certificações, entre elas estão os selos da Abic”, afirma Lia Lima Gatti Höfling, diretora de marketing do Café Cassiano.

De acordo com a Abic, a Qualidade Global da Bebida é a percepção conjunta dos aromas e do grau de intensidade da bebida, sendo que, quanto mais aromático, melhor a qualidade do café. Para obter o selo Abic, mesmo o café mais acessível e popular precisa ter uma boa qualidade. Dessa forma, a associação se compromete em promover um mercado de alto nível em todo o País. Como saber se o café tem selo de qualidade da Abic? Basta observar a embalagem no momento da compra e conferir o selo da associação.

