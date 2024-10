Padrasto é detido por suspeita de estupro de vulnerável contra menino em Americana

Criança recebeu atendimento no HM de Americana, que acionou a Gama - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve na madrugada deste domingo (13) um indivíduo suspeito de estupro de vulnerável contra seu próprio enteado, um menino de apenas 4 anos, em Americana.

Segundo a corporação, os patrulheiros foram acionados e compareceram ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, pouco depois das 2h deste domingo, onde um médico plantonista informou que um menino havia sido atendido após a avó desconfiar de suposto abuso, já que a criança reclamava de dores nos órgãos genitais. Ele chegou a indicar como o padrasto havia tocados suas partes íntimas.

Questionada, a mãe do menino negou que seu companheiro tivesse cometido o crime, mas mesmo assim os guardas foram até a residência do indivíduo, onde o homem admitiu que tocava as partes íntimas da criança, no entanto, segundo ele, sem conotação sexual.

Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de plantão em Americana, onde o delegado determinou que a criança passasse por exames no IML (Instituto Médico Legal) e indiciou o homem por estupro de vulnerável.

No entanto, o suspeito do crime foi liberado e vai responder incialmente em liberdade.