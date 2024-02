Outback do Tivoli Shopping será inaugurado no dia 11 de março; veja os detalhes

Ambiente de restaurante da rede Outback - Foto: Ricardo Lima/Divulgação

A unidade do Outback Steakhouse do Tivoli Shopping passará a funcionar a partir do dia 11 de março. A rede de restaurantes investiu R$ 5 milhões na nova loja, que ficará na entrada A do shopping, onde antes funcionava a Kalunga.

Esta é a 160ª unidade do restaurante no País e a primeira a ser inaugurada na RPT (Região do Polo Têxtil). No total, foram gerados 74 empregos diretos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Márcia Piellusch, sócia regional da rede, diz que a chegada do Outback no Tivoli Shopping busca atender a um público que desejava a marca, presente na região em shoppings de Campinas, Limeira e Piracicaba.

“A inauguração no Tivoli Shopping representa uma importante conquista, pois nos aproxima ainda mais de uma população que há muitos anos nos apresenta essa demanda”, comenta Márcia, que diz esperar clientes não apenas de Santa Bárbara, mas de municípios vizinhos como Americana, Sumaré, Monte Mor, Capivari, Nova Odessa e Rio das Pedras.

A unidade do Tivoli terá 480 metros quadrados, capacidade para 188 pessoas e uma decoração considerada pela rede como moderna e acolhedora, inspirada em paisagens da Austrália.

Bloomin’ Onion, um dos pratos oferecidos pelo Outback – Foto: Outback / Divulgação

Pratos considerados ícones do menu da marca, como a costelinha Ribs On The Barbie e as cebolas empanadas Bloomin’ Onion, além do chopp na caneca congelada, estarão no cardápio da loja barbarense, que terá rodízios a partir de R$ 99,90 e serviço de delivery via iFood.

Sócio proprietário do restaurante, Lucas Tavares afirma que a marca busca proximidade com o novo público.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Queremos ficar ainda mais próximos dos moradores de Santa Bárbara e das cidades vizinhas, retribuir o carinho que sempre recebemos e atingir um novo público, oferecendo os pratos deliciosos e os momentos inesquecíveis que a marca proporciona”, diz.

“Nossos clientes desejavam muito ter o Outback no Tivoli Shopping e, para nós, é gratificante receber um restaurante tão aguardado pelo público. A chegada agrega muita qualidade ao nosso portfólio gastronômico, além de impulsionar a economia local e a geração de empregos”, afirma Gustavo Salvagnini, superintendente do shopping.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A chegada do Outback ao Tivoli foi anunciada em setembro do ano passado pelo empreendimento e pelo prefeito Rafael Piovezan (PV). A unidade de Santa Bárbara é a quarta da rede inaugurada na região em menos de dois anos.

“Desde junho de 2022, abrimos duas novas casas em Campinas, no Campinas Shopping e no Parque das Bandeiras, e uma em Limeira, no Pátio Limeira. Agora, com a chegada a Santa Bárbara, ampliamos ainda mais nosso alcance, levando nossa culinária e atendimento diferenciado a um número ainda maior de pessoas”, afirma Márcia.

Atualmente, Campinas (cinco), Bauru, Itupeva, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto (três), São José dos Campos, São José do Rio Preto, Santa Bárbara d’Oeste, São Roque, Suzano e Sorocaba são as cidades do interior paulista que possuem restaurantes Outback.

Serviço

Inauguração: 11 de março, segunda-feira, às 11h30.

Horários: segunda a sexta, das 11h30 às 22h30; sábado, das 11h às 23h; e aos domingos, das 11h às 22h