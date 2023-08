Operação em hangar do Aeroporto de Americana está ligada a ‘escritório do crime’ na fronteira Brasil-Paraguai

Ação da Polícia Federal se dá após operação ocorrida em 2021, contra atuação do PCC entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai

Operação Angarius lacrou hangar do Aeroporto de Americana; ação da PF teve apoio do 10° Baep, da PM - Foto: 10° Baep / Divulgação

A vinda de agentes da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul a Americana, na última quinta-feira, tem ligação com uma investigação anterior sobre o tráfico de drogas e armas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Na última semana, policiais da delegacia de Ponta Porã cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão em um dos hangares do Aeroporto Municipal de Americana. No local, que é considerado parte da “rota caipira” do tráfico, uma oficina de helicópteros, suspeita de fazer manutenção para aeronaves usadas para o transporte de drogas, foi lacrada. O proprietário foi preso.

A chamada Operação Angarius, que teve como alvo Americana e outras cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, tem conexão com uma ação da PF de Ponta Porã ocorrida em outubro de 2021, no estado sul-mato-grossense.

Agente da PF vistoria hangar no Aeroporto Municipal de Americana – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Há pouco menos de dois anos, a Operação Escritório do Crime colocou agentes nas ruas, em uma manhã de domingo – dia atípico para ações policiais –, para prender traficantes que eram considerados de alta periculosidade e articulação e atuavam entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidades fronteiriças que se tornaram reduto de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na “Escritório do Crime”, os policiais prenderam oito pessoas e encontraram munições de grosso calibre, como de fuzis. A operação teve atuação simultânea no lado paraguaio, com auxílio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, forças especiais e Ministério Público paraguaio.

Um dos presos na ocasião foi Anderson Meneses de Paula, o Tuca, apontado como o escolhido para tocar os “negócios” do PCC na fronteira. Segundo a PF, Tuca também atuou no ataque com explosivos a três agências bancárias em Araçatuba, crime de repercussão nacional em agosto de 2021. Na operação Escritório do Crime, ele foi condenado a 30 anos de prisão.

A sentença da operação, dada em setembro do ano passado, já fazia menções a Americana. Em uma das 177 páginas da decisão, há citação ao fato de um dos presos, acusado de participar da logística da organização criminosa, negociar a prestação de serviços de hangaragem e manutenção de helicópteros no hangar alvo da operação desta semana, em Americana. A decisão traz, inclusive, uma situação em que o proprietário do hangar se nega a prestar serviços ao traficante e, depois, recebe ameaça.

Na última semana, após a Operação Angarius ser deflagrada, o LIBERAL questionou a Polícia Federal de Ponta Porã sobre qual era a relação do hangar com a organização criminosa investigada, mas as informações não foram reveladas. Quatro pessoas foram presas e houve apreensão de armas – inclusive, um fuzil –, veículos e um helicóptero, além do sequestro do hangar.

Sem fiscalização, Aeroporto de Americana continua na rota de traficantes

Uma lei municipal criada em 2010, que poderia ampliar os poderes de fiscalização da Prefeitura de Americana sobre os pousos e decolagens no aeroporto local, continua sem regulamentação.

Enquanto isso, a nova operação da Polícia Federal, na última semana, mostra que o local se mantém como um entreposto do tráfico de drogas por vias aéreas. Desde 2017, investigações policiais já colocam o aeroporto como rota para o escoamento de maconha e cocaína entre o Brasil e países da América do Sul e da Europa.

Pista do Aeroporto Municipal de Americana – Foto: Arquivo / Liberal

A lei em questão é a de número 5.122, de autoria da própria prefeitura. Em uma das seções, há a obrigatoriedade de que os pousos e decolagens sejam detalhados à administração do aeroporto.

Além disso, a lei também cita que o desembarque de cargas e bagagens, mesmo que ocorra no interior dos hangares das concessionárias, deve ser informado com antecedência à administração e autorizada somente depois de apresentada as notas fiscais dos materiais.

Para entrarem em vigor, essas normas teriam de passar por regulamentação – que é quando o Executivo detalha como a lei será aplicada. O texto da matéria diz que esse procedimento deveria ser feito por um ato administrativo em até 90 dias da promulgação, ocorrida em 7 de dezembro de 2010, mas isso nunca ocorreu.

Questionada após a operação da última semana sobre o porquê de a lei não ter sido regulamentada, a prefeitura não respondeu. Por meio da assessoria de imprensa, disse sem detalhar que “dentro de suas competências legais, realiza a fiscalização no aeroporto e frequentemente analisa eventuais necessidades de adequações e melhorias”.

O hangar alvo da Operação Angarius possui 2,4 mil metros quadrados e tem seu uso pela oficina Full Copters permitido por um decreto da Prefeitura de Americana ao menos desde 2017.

“A Prefeitura de Americana não é responsável por administrar o hangar. O hangar encontra-se lacrado e a administração contribuirá com toda e qualquer investigação”, informou a assessoria do governo municipal, na quinta-feira.

Neste ano, o número de pousos e decolagens no aeroporto teve uma alta de 50% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 6,4 mil movimentações apenas este ano. O local recebe, inclusive, voos noturnos e está nos projetos da administração municipal a ampliação das instalações do aeroporto.