Operação do Gaeco sobre fraudes envolvendo pátios de veículos apreende R$ 64 mil em espécie em Americana

Promotores investigam suposta organização criminosa integrada por empresários do ramo de pátios e guinchos em 20 cidades do Estado

Policiais do 10° Baep cumpriram mandado de busca e apreensão em pátio em Americana - Foto: 10° Baep/Divulgação

Uma operação do Ministério Público sobre supostas fraudes em licitações envolvendo órgãos públicos e pátios de veículos apreendeu R$ 64,7 mil em um pátio de Americana. A apreensão foi feita por policiais militares do 10° Baep, que precisaram arrombar três portas no estabelecimento, localizado no bairro Chácara Letônia.

A investigação é do Gaeco, braço do Ministério Público que investiga o crime organizado. Além de Americana, um endereço ligado a um leiloeiro também foi alvo de mandado de busca e apreensão no bairro Residencial Furlan, em Santa Bárbara d’Oeste. Endereços em outras 18 cidades do Estado também são alvos de buscas.

Denominada Operação Pitágoras, a ação do Gaeco busca aprofundar investigações sobre uma suposta organização criminosa integrada por empresários do ramo de pátios de estacionamento e de guinchos.

“Eles estariam envolvidos em conluio para fraudar procedimentos licitatórios voltados à guarda e remoção de veículos apreendidos pelas delegacias seccionais e por outros órgãos públicos, além de outras práticas delitivas”, segundo o MP.

Além de organização criminosa, as investigações tratam da prática de crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Não foram revelados quais órgãos ou empresas são investigadas no suposto esquema.

Em Americana, policiais do 10º Baep estiveram em um pátio de recolhimento de veículos na Chácara Letônia no início da manhã. No local, só havia um motorista. Os policiais, então, entraram em contato por telefone para que o dono comparecesse ao pátio, o que não ocorreu.

Para realizar as buscas, os policiais disseram que precisaram arrombar três portas para acessar os escritórios do local. Foram apreendidos documentos relacionados às empresas que são alvos da operação, bem como notebooks, HDs externos, gravadores de áudio, gravações, celulares e R$ 64.725 em espécie, dinheiro que estava em uma mesa e em um armário do escritório.

Após as buscas, uma equipe do Baep foi até a casa do proprietário, que foi cientificado sobre a operação. O LIBERAL busca contato com a empresa.

Operação começou com investigação de corregedoria de São José dos Campos

Segundo informações do Ministério Público, a operação é resultado de investigação do MP iniciada a partir de trabalhos da 1ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil de São José dos Campos, que identificaram indícios de ajustes entre empresas que participaram do pregão eletrônico em delegacias seccionais daquela região.

Operação mira pátios de veículos pelo Estado – Foto: 10° Baep/Divulgação

“Novas evidências angariadas pelo Gaeco indicam a atuação de diversas pessoas jurídicas em pregões e formalizações de contratos com órgãos públicos em outras localidades no Estado de São Paulo. As investigações também demonstram que os contratos foram firmados por possíveis ‘testas de ferro’ e não eram cumpridos a contento, havendo informações de desvios de veículos e uma série de dificuldades aos usuários dos serviços”, informou a nota do Ministério Público.