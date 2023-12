Obra congestiona trecho da SP-304, em Santa Bárbara

Veículos precisaram se afunilar no lado esquerdo - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma obra realizada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) deixou a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) congestionada na manhã desta sexta-feira (15), no trecho entre os km 132 e 134, em Santa Bárbara d’Oeste, na pista sentido Piracicaba.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por volta das 11h, a situação ainda afetava o trânsito no local. O serviço causou a interdição da faixa da direita numa parte da via, motivo pelo qual os motoristas estão se afunilando no lado esquerdo.

Procurado pela reportagem, o DER informou que executa conservação de rotina entre os km 133 e 135.

“A atividade envolve serviços de roçada e manutenção, para garantir visibilidade e a segurança no tráfego. Durante o trabalho, poderão ocorrer congestionamentos, conforme o volume de veículos em circulação, devido à necessidade de interdição parcial da pista”, comunicou.