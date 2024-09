Entre a festa dos 100 anos, que faria no próximo mês, e o reencontro com o marido, de quem sentia grande saudade há 13 anos, Dona Joyce encontrou caminho na segunda opção

Entre a festa dos 100 anos, que faria no próximo mês, e o reencontro com o marido, de quem sentia grande saudade há 13 anos, Dona Joyce encontrou caminho na segunda opção. Quem a conhecera tem certeza de que a decisão não fora fácil. A depender do amor que tinha por viver, viveria para sempre. Mas o carinho que tinha por Jessyr, cuja foto lhe acompanhava todas as noites ao travesseiro desde sua partida, certamente a faria pensar bem nas escolhas.

A partida da matriarca da família que fundou e mantém o legado do LIBERAL evocou as melhores lembranças em muitos que a conheceram. Não era para menos. Dona Joyce fora mulher de grande generosidade e dedicação. Prezava pelo conhecimento. Era apaixonada pela literatura e teve enorme vocação para pintura.

Vaidosa e festiva, Dona Joyce ansiava pela comemoração dos 100 anos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Era vaidosa. Gostava de estar bem-vestida, perfumada e maquiada. Foi assim até o fim. Quando sabia que uma foto sua estaria no jornal, havia até cobrança ao tratador de imagem. De maneira cordial e brincalhona, como lhe era peculiar, claro.

O apreço por se manter ativa e viva e não dar bola ao peso da idade certamente a mantiveram forte até seus últimos dias. No “auge” dos 90 anos, não tinha medo de vir ao jornal dirigindo sozinha um Peugeot.

Se as pinceladas já não saíam precisas como antigamente, encontrava no bordado uma maneira de criar.

Internada, estava preocupada com o cardápio da festa dos 100 anos e não via a hora de voltar para casa.

Nos 99 anos de jornada, ela construiu um legado que deixou para Americana, cidade onde nasceu, viveu e morreu, e para a família, que gostava de ver aumentar – era bisavó de seis e sabia que um sétimo estava a caminho.

Quisera o destino que Dona Joyce, uma apaixonada por viver, tivesse na vida algo que é luxo para poucos: tempo. Muito tempo. Coincidência ou capricho dos astros, foi um encontro perfeito. Sorte a dela e dos que a tiveram por perto.