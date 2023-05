Número de mortes no trânsito dobra no mês de abril na RPT

Foram oito ocorrências no mês passado, contra quatro no mesmo período de 2022; dados são do Infosiga

Comandante do 19º BPMI afirma que os policiais militares fazem um trabalho preventivo sobre segurança no trânsito - Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Liberal

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou oito mortes decorrentes de acidentes de trânsito no mês passado, o dobro na comparação com abril de 2022. Os dados foram divulgados pelo Infosiga, plataforma do governo estadual.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A cidade com maior número de óbitos é Santa Bárbara d’Oeste (3), seguida por Americana e Sumaré, cada uma com duas mortes e Hortolândia com uma. Nova Odessa não teve registro. Dos oito acidentes, três ocorreram em vias municipais, duas em estaduais e três não tiveram o endereço informado pela plataforma.

Em Americana, uma das ocorrências foi registrada na Avenida do Compositor. O acidente foi provocado por moto. Sobre o outro caso não foi divulgada nenhuma informação. Na vizinha Santa Bárbara, duas pessoas morreram atropeladas na Avenida Santa Bárbara. O terceiro acidente com morte aconteceu na SP-306 (Rodovia Luis Ometto) em uma colisão frontal.

Em Sumaré, uma colisão envolvendo um automóvel na SP-330 (Rodovia Anhanguera) provocou uma morte. A cidade teve um segundo óbito no mês de abril, mas as circunstâncias não foram informadas. Em Hortolândia, uma pessoa morreu após se envolver em um acidente de moto. O endereço da ocorrência não foi informado.

Segundo o comandante do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, policiais militares fazem um trabalho preventivo sobre segurança no trânsito por meio de palestras nas escolas. A corporação também tenta uma parceria com o município para colaborar com a Gama (Guarda Municipal de Americana) na fiscalização do trânsito, para prevenir acidentes.

Em nota, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pela administração da SP-306, informou que são executados regularmente os serviços de conservação e manutenção da pista e acostamentos.

O departamento afirmou ainda que neste semestre será publicado edital de licitação para instalação de novos radares fixos nas rodovias e enfatizou que a fiscalização de velocidade por radares portáteis continua a ser realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Responsável pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a CCR AutoBAn afirmou que desenvolve constantemente ações educativas voltadas à conscientização dos motoristas e com foco na redução de acidentes.

“Durante o mês de maio essas campanhas de orientação são intensificadas e fazem parte do Movimento Maio Amarelo”.

A concessionária também informou que em mais de duas décadas, o sistema recebeu investimentos de R$ 13 bilhões.