Número de mortes no trânsito da região em 2023 é o menor desde 2018

Dados do Infosiga revelam que 101 pessoas morreram no ano passado, cinco a menos que no período anterior

O ano de 2023 registrou o menor número de mortes no trânsito na RPT (Região do Polo Têxtil) desde 2018, de acordo com dados do Infosiga, o sistema de informações do Estado de São Paulo. A análise revela que 101 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito na região no ano passado, uma diminuição de 5% em relação a 2022, quando foram registradas 106 mortes. Em 2018, o total de óbitos foi de 91.

Considerando a série histórica do Infosiga, iniciada em 2015, o resultado do ano passado é o segundo menor do período, ficando atrás apenas de 2018. A queda no número de mortes foi influenciada principalmente por Americana, que teve uma redução de 32 para 23 óbitos em comparação com 2022. No entanto, Hortolândia registrou um aumento de 46%, passando de 15 para 22 vítimas. Sumaré também teve um óbito a mais em 2023, totalizando 35 mortes.

Região teve redução no número de mortes no trânsito – Foto: Arquivo – Liberal

Os dados destacam ainda uma redução significativa nas mortes por atropelamento, diminuindo 23%, com o total caindo de 35 para 27. Consequentemente, o número de pedestres mortos no trânsito teve uma redução de 25%, passando de 32 para 24.

A maioria dos acidentes ocorreu em estradas e rodovias, totalizando 49 casos, com ruas e avenidas em seguida, com 40 ocorrências. Outras 12 não tiveram os locais informados. Dos 101 óbitos, 63 foram de condutores de veículos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

João Batista Biagioni, ex-secretário de Trânsito de Americana e engenheiro civil, atribui a diminuição no número de acidentes de trânsito ao declínio do desrespeito e imprudência por parte dos condutores. Para ele, não existe outro fator no momento que justifique essa queda.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Na época da pandemia, por exemplo, havia uma justificativa, porque tínhamos que ficar em casa. Com isso, a quantidade de veículos e pessoas nas ruas diminuíram e, consequentemente, as mortes por acidentes de trânsito”, compara.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No entanto, ele afirma que tem se observado uma maior conscientização dos condutores, que têm parado para a travessia de pedestres, o que pode ter impactado na redução de óbitos. “Em determinados momentos, os condutores assumem o papel de pedestres ou ciclistas e isso tende a provocar uma concepção de respeito e solidariedade no trânsito”.