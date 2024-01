Número de interrupções de energia por acidentes com pipa cai 16% na região

O número de interrupções no fornecimento de energia devido a acidentes envolvendo pipas na RPT (Região do Polo Têxtil) teve redução de 16% em 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Dados fornecidos pela CPFL Paulista revelam que o total de ocorrências diminuiu de 677 para 562 nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. A queda foi ainda mais expressiva em relação ao ano de 2021, quando foram registradas 731 interrupções.

Acidentes com pipa tiveram queda na região – Foto: CPFL / Divulgação

A CPFL Paulista destaca a importância de conscientizar a população sobre os riscos associados à prática de empinar pipas próximo à fiação elétrica. A principal orientação é evitar a atividade em locais urbanos, optando por campos abertos. Além disso, é aconselhado não empinar pipas nas proximidades de rodovias e canteiros de avenidas, onde não apenas a rede elétrica exige atenção, mas também o tráfego de veículos representa um risco adicional.

Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança Trabalho do Grupo CPFL Energia, afirma que é proibido tentar pegar uma pipa perto de equipamentos ou fiação do sistema elétrico. Ele alerta que qualquer pessoa que se aproxima da rede utilizando objetos para alcançar a pipa está sujeita a riscos de descargas elétricas, sendo que um choque pode ser fatal.

A CPFL Paulista também chama a atenção para a proibição do uso de cerol ou da chamada linha chilena. “Essas linhas podem romper cabos da rede e provocar curtos-circuitos, interrompendo o fornecimento de energia e colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.”

O uso de cerol ou linha chilena é considerado crime em São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.192, de 2006.

Em caso de ocorrências desse tipo, a CPFL Paulista orienta as pessoas a se manterem o mais distante possível do fio partido. Se houver vítimas no local, o Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou outro órgão de socorro médico devem ser acionados imediatamente.

As orientações de segurança fazem parte da campanha Guardião da Vida, do Grupo CPFL, um trabalho constante de conscientização sobre os riscos de interação perto da rede elétrica.