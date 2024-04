Novo shopping de Americana anuncia rede de cinema nesta quinta-feira

Obras do Americana Mall, em março - Foto: Divulgação

O Americana Mall, shopping em construção em Americana, vai anunciar nesta quinta-feira (18) a rede de cinemas do empreendimento. Um evento para convidados está marcado para ocorrer a partir das 19h de hoje. O encontro deve reunir autoridades locais, empresários, veículos de comunicação e influenciadores.

Americana não tem cinemas desde 2009. Naquele ano, em abril, fechavam-se as portas das duas únicas salas da cidade, localizadas no Welcome Center, na região central, que funcionavam desde 1998 com capacidade para 286 pessoas. Na época, a explicação era que o aumento no preço do aluguel e a queda de público nos últimos anos causaram o fechamento.

Local histórico e tradicional do município, o Cine Cacique, localizado na Rua Fernando Camargo, também no Centro, fechou em 2001, após 50 anos em funcionamento. Era um dos grandes cinemas de rua na região.

Cine Cacique funcionou durante 50 anos na Rua Fernando Camargo – Foto: Foto Postal Colombo

Antes, na década de 60, Americana chegou a ter o maior cinema da região. Com mil poltronas estofadas e 800 lugares de madeira, o Cine Brasil funcionou até a década de 80, quando foi desativado e transformado no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Novo shopping já tem mais da metade das lojas definidas

Em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Americana Mall prevê 120 lojas. Em janeiro, reportagem do LIBERAL mostrou que 58% das lojas já estavam definidas. A expectativa é de que ele abra para o público no segundo semestre deste ano.

Incorporado pela Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio, o empreendimento terá 28 mil metros quadrados, com três lojas âncoras, praça de alimentação, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema e uma academia.

A expectativa é que o empreendimento tenha um faturamento anual de cerca de R$ 480 milhões com todas as operações em funcionamento. O espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.