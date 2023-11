Instalação deve começar em até 40 dias e terá como objetivo abastecer novos reservatórios no São Vito e Pq. Gramado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai instalar duas novas subadutoras para abastecer os reservatórios do São Vito e do Parque Gramado, que começaram a ser construídos nesta terça-feira (31). O serviço de instalação deverá começar em até 40 dias e passará por 12 ruas e avenidas da cidade.

A primeira subadutora irá interligar a ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi, ao tanque do reservatório do São Vito.

Ordem para instalação de subadutoras foi assinada em setembro – Foto: Secom / Divulgação

O trajeto sairá da Praça Fernando Costa e passará por Avenida Paschoal Ardito, Avenida Antonio Pinto Duarte, Rua São Gabriel, Avenida da Saúde, Rua Olívio Nascimbem, Rua Indalécio Xavier de Castro (atravessa as ruas Luiz Vedovello, Gesuel Arcaro, Tercílio Bruneli, Gregório Luchiari, Roviglio Bertini, Emílio Covessi, Bruno Cia, São Vito e Santa Clara) e Rua Santa Efigênia, até a entrada do Centro de Reservação do São Vito.

Por sua vez, a segunda subadutora irá interligar o reservatório do São Roque, na Rua Pindaré, ao tanque do reservatório do Parque Gramado.

As intervenções acontecerão nas seguintes vias: Rua Santarém (atravessa as Ruas Solimões e São Roque), Rua São Lucas (cruza as Ruas São Pedro, São Paulo, São Marcos e Santo Onofre), Avenida da Amizade (atravessa as Ruas Enzo Jurgensen, Salvador Orlando, Amélia Bérgamo, João Bazanelli, Benedito das Chagas, Clóvis Cazassa, Luiz Urbano e Thomaz Biancardi) e Rua Ema Itália Bufarah.

A empresa PEAD Saneamento e MND Ltda. foi contratada para a instalação, segundo publicação no Diário Oficial desta terça-feira (31). O valor pago foi R$ 5.220.252,36 e a firma terá de usar o MND (Método Não Destrutivo), que permite a perfuração do solo para passagem de dutos de aço ou polietileno sem a necessidade de abrir valas.

“Essas obras são fundamentais e indispensáveis para conseguirmos enviar um volume maior de água para esses novos reservatórios e, consequentemente, mantermos um abastecimento seguro no futuro”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Novos reservatórios

Os centros de reservação do São Vito e do Parque Gramado receberão um tanque com material metálico vitrificado cada, sendo que a capacidade desse reservatório é de 2,1 milhões de litros de água.

No São Vito, o centro já tem um tanque antigo, com capacidade para armazenar 1,6 milhão de litros de água. A obra de ampliação irá aumentar a capacidade para 3,7 milhões de litros.

Já no Parque Gramado, não há tanque construído, uma vez que o centro é novo. Além do próprio bairro, serão beneficiados São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa.