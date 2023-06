Nova vacina da dengue chega a clínicas privadas de Americana na semana que vem

Imunizante fabricado por laboratório japonês é o primeiro liberado no país para pessoas com ou sem infecção prévia

Uma nova vacina contra a dengue estará disponível no Brasil a partir da semana que vem. Trata-se da Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma. O imunizante é o primeiro liberado no País para pessoas com ou sem infecção prévia pelo vírus da doença.

Em Americana, as clínicas de vacinas particulares acreditam que o imunizante estará disponível entre o final do mês e começo de julho. A infectologista Ártemis Kílaris, médica do Hospital Unimed e proprietária da Clínica Vacinar, diz que já reservou com o laboratório doses da vacina e a previsão é de que cheguem na semana que vem.

Quanto ao valor, a médica diz que ainda não sabe ao certo, mas deve ser em torno de R$ 400 por dose. O imunizante é indicado para a faixa etária de 4 a 60 anos. É aplicado em um esquema de duas doses, com um intervalo de três meses entre as aplicações.

Gestora do setor de vacinas do Cincor (Centro Integrado do Coração), Andrea Calil Jorge afirma que a partir da próxima segunda-feira as clínicas poderão fazer os pedidos da vacina, que devem estar disponíveis na semana seguinte.

“Essa vacina tem 90,4% de eficácia na prevenção contra dengue hospitalizada e pode ser aplicada em pessoas que já tiveram a doença, respeitando um intervalo de seis meses de recuperação, portanto, a expectativa é grande para imunização”, afirma Andrea. Ela acrescenta que o Cincor já tem uma lista de pré-reserva da vacina.

Neste primeiro momento, a Qdenga será aplicada apenas na rede privada. Ainda não há previsão de inclusão no SUS (Sistema Único de Saúde), mas o Ministério da Saúde diz que a questão é tratada como prioridade.

Até então, a única vacina contra a dengue disponível no Brasil era a Dengvaxia, fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O imunizante é recomendado somente para quem já foi infectado com o vírus da dengue. Essa vacina protege contra uma possível segunda infecção, que, no caso da dengue, pode se manifestar de forma mais agressiva e levar à morte.

CASOS. Americana registrou, até o momento, neste ano, 461 casos confirmados de dengue e 45 aguardam resultado de exame. Houve uma morte. Em todo o ano passado, foram 4.304 casos e oito mortes.