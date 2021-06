Volta das aulas presenciais é adiada de novo em Nova Odessa

Previsão era de que as aulas fossem retomadas dia 7, mas volta foi remarcada para 19 de julho

A Secretaria de Educação de Nova Odessa adiou para 19 de julho a retomada parcial das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Essa é a segunda vez que a pasta retarda a volta das atividades escolares por conta da crise provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). A previsão inicial era de que o retorno presencial acontecesse em 7 de junho.

As aulas referentes ao ano letivo 2021 tiveram início no dia 10 de fevereiro, de maneira remota. A partir de 19 julho, a retomada presencial será gradual e se dará com até 35% dos alunos em sala de aula por dia, alternadamente, seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança.

“Nossa intenção é preservar a saúde dos profissionais da Educação, dos alunos e seus familiares. Para isso, estamos nos baseando nas medidas indicadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para conter a pandemia da Covid-19, o decreto municipal que regula o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de serviços e o andamento do Plano São Paulo”, afirmou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

O adiamento foi comunicado em resolução publicada nesta quarta-feira (2). Nela, o secretário mantém ainda o funcionamento das unidades escolares das 8h às 17h para atendimento ao público externo, recebimento de mercadorias, atividades de replanejamento do ano letivo, limpeza e organização dos espaços.

A partir de 19 de julho, os servidores imunizados com as duas doses das vacinas deverão retornar ao horário normal e presencial de trabalho após 15 dias da última aplicação.