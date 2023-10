Vítimas são amarradas durante roubo em chácara em Nova Odessa

Quatro vítimas foram amarradas por três criminosos durante um roubo que durou cerca de duas horas, em uma propriedade no bairro Chácaras Recreio, em Nova Odessa.

A ação criminosa ocorreu na manhã de quinta-feira (19), mas foi registrada na Polícia Civil, somente neste sábado (21). Ninguém foi preso.

Caso foi registrado na Delegacia de Nova Odessa – Foto: Divulgação – Pefeitura de Nova Odessa

O roubo ocorreu por volta das 7h. Inicialmente, os assaltantes renderam o caseiro, que fica no imóvel do piso inferior de uma chácara, e, em seguida, subiram no piso superior, onde estava o proprietário, um idoso de 62 anos. Ambos foram amarrados com fios de telefone.

Durante a ação, um dos criminosos que ficou com o proprietário o chamava pelo primeiro nome e se mostrava “preocupado” com o estado de saúde da vítima. Ele chegou a dar água para o idoso e também ligou o ar-condicionado.

O trio alegava que tinha informações privilegiadas e sabia que o proprietário guardava dinheiro em casa. Inclusive, os criminosos chegaram a dizer que ele tinha se separado da esposa e também sabiam sobre o falecimento do pai dele.

Os suspeitos fugiram levando R$ 3 mil, um celular, caixa de som, 15 perfumes e um notebook.

Quando se preparavam para sair, os bandidos também amarraram um prestador de serviço, que chegava para fazer um reparo na chácara, e ainda um ainda vizinho, que teria flagrado a saída dos criminosos.

O trio fugiu em um SUV da marca Chery na cor vinho. A Polícia Civil procura por imagens de câmeras para tentar localizar os criminosos.