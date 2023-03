Vítima é atingida por faca durante assalto em Nova Odessa

Enquanto puxava mochila de um homem de 27 anos, criminoso o acertou no pulso; vítima levou sete pontos

Um homem de 27 anos foi atingido por uma faca enquanto era assaltado em Nova Odessa, na noite desta sexta-feira (10). A vítima foi socorrida e precisou de sete pontos no punho direito. Os assaltantes levaram um celular e algumas correntes de bijuteria.

O homem foi abordado por um assaltante armado com uma faca ao chegar à Rodoviária de Nova Odessa, por volta das 19h35 de sexta. Neste momento, um outro assaltante se aproximou e ambos exigiram que a vítima acompanhasse os dois, no sentido da Avenida Carlos Botelho.

Homem foi atendido no pronto-socorro do HM de Nova Odessa – Foto: Divulgação

Antes de chegar à esquina, o assaltante que portava a faca puxou a mochila da vítima, ferindo seu punho direito com a arma. Os dois assaltantes roubaram uma corrente, uma pulseira, um celular, um guarda-chuva e o óculos de grau da vítima. Eles fugiram sentido à cidade de Sumaré.

Uma equipe da GM (Guarda Municipal), que estava em patrulhamento, localizou os assaltantes por volta das 19h50 na Rua Goiânia, no bairro São Jorge.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante busca pessoal, localizaram as bijuterias e o celular com um dos suspeitos. O segundo assaltante soltou o guarda-chuva no chão quando percebeu a viatura da GM, mas a vítima identificou os objetos. O óculos de grau não foi localizado.

Os indivíduos foram presos em flagrante e a vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Nova Odessa, onde recebeu atendimento médico.