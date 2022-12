Vigilância Sanitária de Nova Odessa alerta para tentativas do ‘golpe de WhatsApp’

A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Nova Odessa emitiu, nesta segunda-feira (8) um alerta aos munícipes orientando sobre um possível golpe no WhatsApp usando o nome do órgão.

Em nota, a pasta afirmou ter recebido, no final do mês de novembro, ligações e mensagens de comerciantes informando que teriam sido contatos pelo órgão, que supostamente estaria “averiguando” alguns estabelecimentos por “não seguir as normas da Covid-19”, como o uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

Diantes dessas informações, a VISA ressalta que não faz esse tipo de contato com pessoas, comércios ou empresas e que, portanto, trata-se de uma provável tentativa de golpe.

“Estão ligando no WhatsApp das pessoas, usando o nome da Secretaria de Saúde, dizendo que existe uma ‘denúncia’ de não uso de máscara no lugar. A pessoa que recebeu essa mensagem disse que, junto à mensagem, veio um número de denúncia, um código, para parecer que se trata de algo verdadeiro. Mas assim que a pessoa clica no link da mensagem para supostamente preencher seus dados, o WhatsApp dela ‘trava’”, explicou a coordenadora do órgão municipal, Méria Brito de Jesus.

Méria ressaltou que a Vigilância Sanitária não realiza esse tipo de abordagem em nenhum tipo de caso, nem manda códigos ou links por WhatsApp.

O funcionamento é muito parecido a diversos outros golpes que visam “sequestrar” o número de celular e WhatsApp da vítima, como o golpe da falsa pesquisa sobre medidas de prevenção ao coronavírus, detectado em Americana, e o da “falsa vacinação”, cujo alerta foi dado pela Fundação Procon de São Paulo.

Por isso, ao receber este tipo de mensagem e antes de informar qualquer dado pessoal, o cidadão ou empresário deve anotar o número do telefone e o nome de quem está falando e informar que vai confirmar a veracidade da informação junto à Vigilância Sanitária do Município, o qeu pode ser feito através do telefone (19) 3466-1905 ou pelo e-mail visa@novaodessa.sp.gov.br. A Vigilância Sanitária de Nova Odessa fica na Rua Independência, nº 581, no Centro, e funciona nos dias úteis, das 7h30 às 15h30.