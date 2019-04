Vigilância interdita clínicas de recuperação irregulares em Nova Odessa

A Vigilância Sanitária de Nova Odessa fechou duas clínicas terapêuticas que atuavam irregularmente na recuperação de dependentes químicos no município. A interdição total dos estabelecimentos, realizada em decorrência de inquéritos civis abertos pelo Ministério Público, ocorreu na última segunda-feira (22) e contou com apoio da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar.

Em uma das clínicas, que funcionava no Parque dos Pinheiros, as agentes da Vigilância encontraram um adolescente e internos em condições precárias, em número incompatível com a estrutura. “Havia 48 pessoas, de diversos municípios da região, sem documentos e prontuários e, o mais grave: não havia equipe técnica para dar suporte a eles”, conta a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Adriana Welsch Ferraz. Segundo ela, havia só um banheiro na casa e o número de camas era insuficiente.

A outra clínica irregular atendia no bairro Chácara Recreio, na região do Pós-Anhanguera.

A coordenadora da Vigilância em Saúde lembra que a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) número 29/2011, que estabelece requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições do gênero, determina que clínicas terapêuticas tenham um responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, um profissional que responda pelas questões operacionais, além de fichas individualizadas com informações detalhadas sobre a rotina do interno.

A resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) traz ainda parâmetros para a estrutura do prédio, que deve ter salas de acolhimento, atendimento individual e coletivo, áreas para atividades laborais, desportivas, além de sanitários para internos e funcionários (ambos os sexos). Nada disso foi encontrado pelas agentes nas duas clínicas interditadas.

Diante das irregularidades, as clínicas foram fechadas e o adolescente encaminhado ao Conselho Tutelar. A Vigilância orientou os responsáveis sobre documentos e medidas necessárias para a regularização dos estabelecimentos e pediu uma lista com nomes e endereços dos internos. Até o final da tarde de sexta-feira (26), apenas uma delas havia apresentado a relação.

De acordo com a coordenadora da Vigilância, outras clínicas denunciadas serão fiscalizadas. “Há muitas denúncias envolvendo clínicas clandestinas de recuperação e casas de repouso. A Promotoria está acompanhando nossas visitas de orientação e fiscalização”, frisa Adriana.

O telefone da Vigilância Sanitária de Nova Odessa para denúncias é o (19) 3466-1905.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.