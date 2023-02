Vice-prefeito de Nova Odessa passa mal durante inauguração e é atendido por ministro

Alessandro Miranda da Silva, o Mineirinho, teve um mal súbito e precisou ser carregado para fora do palco onde a cerimônia estava sendo realizada

Vice de Nova Odessa saiu do palco carregado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e pelo ministro - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) Santo Ângelo, nesta sexta-feira (24), em Nova Odessa, ficou marcada por um mal súbito do vice-prefeito Alessandro Miranda da Silva, o Mineirinho (PSD), que precisou ser auxiliado pelo ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O fato aconteceu por volta das 10h. O deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) discursava sobre as obras da ETA, quando foi interrompido pelos outros participantes do evento que foram socorrer Mineirinho, que estava sentado em um dos bancos junto a outros políticos.

O vice de Nova Odessa saiu do palco carregado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e pelo ministro, que foi um dos convidados especiais da inauguração. Padilha é medico infectologista e por esse motivo auxiliou o atendimento. Uma equipe de primeiros-socorros também foi acionada.

“Fiz uma pequena cirurgia ontem à noite e tomei anestesia local, que deve ter ‘combinado’ com a medicação que estou tomando e baixou minha pressão hoje cedo. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, mas logo eu me restabeleci e voltei pra cerimônia”, comentou Mineirinho.

Após alguns minutos de paralisação, o evento foi retomado com os discursos de outros políticos da região e do Brasil. O vice-prefeito retornou, mais tarde, para participar do descerramento das placas de inauguração da nova ETA. Em nota, a prefeitura de Nova Odessa informou que Mineirinho passa bem.