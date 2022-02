Viatura de transporte de presos da SAP capota após colisão em Nova Odessa

Uma viatura de transporte de presos da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) se envolveu em um acidente em Nova Odessa, na manhã desta terça-feira (22), e o carro oficial da corporação capotou após uma colisão com outro veículo. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Brasil e Ampélio Gazzetta.

Carro ficou capotado e foi necessário interditar parcialmente a Avenida Ampéllio Gazzeta com a Brasil – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Segundo informações do servidor público, por volta de 7h30 ele voltava com a viatura de um conserto realizado em uma mecânica e seguia pela Avenida Ampélio Gazzetta, no sentido Americana.

Em determinado momento, segundo o servidor, o freio não funcionou e por isso bateu contra um outro carro, que estava na Avenida Brasil, e veio a capotar. O servidor teve apenas um corte no rosto.

A condutora do outro carro foi socorrida com ferimentos leves a um hospital, de acordo com apurações do LIBERAL no local.

A Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e equipes de trânsito do município atenderam a ocorrência. Houve apenas interdição parcial da via.