Vereadores de Nova Odessa e prefeitura divergem sobre nova sede da Câmara

Os vereadores Oseias Domingos Jorge (Podemos), Professor Antônio Alves Teixeira (PSD) e Márcia Rebeschini (PV) disseram, durante sessão na tarde desta segunda-feira (4), que o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), vai doar uma área e financiar três milhões para construir o prédio próprio da Câmara.

No entanto, o discurso dos parlamentares, que fazem parte da base do governo vai contra a resposta da administração municipal ao LIBERAL, que informou que não tomará nenhuma medida visando doação de área pública.

Durante uso da tribuna, o vereador Antônio fez o anúncio da doação e distribuiu uma cópia do terreno para cada parlamentar. “Nós conseguimos uma área. Além de uma de 9 mil metros no [bairro Jardim] Maria Helena, conseguimos uma outra de 3 mil [metros] no [bairro] São Manoel para a gente parar de pagar os R$ 25 mil de aluguel. Eu como líder do Governo, consigo a área, agora nós precisamos construir”, disse.

Já a vereadora Márcia, disse que não tem porque não aceitar a proposta de doação do terreno. “Deixo meu apelo ao presidente da casa, porque ir para um outro aluguel, perdendo uma oportunidade dessa, não seria legal”, disse a parlamentar.

“Nenhum prefeito aqui em Nova Odessa teve a coragem de fazer o que o Leitinho vai fazer hoje, se o presidente aceitar. Ele cedeu uma área para que o presidente faça a Câmara do jeito que ele quiser. Ele [prefeito] vai fazer o financiamento para nós, e a Câmara só vai repassar o valor depois de dois anos que foi feito o financiamento. É benção de Deus, que prefeito fez um negócio desse?”, disse na tribuna Oseias.

O presidente da Câmara, Elvis Garcia, o Pelé (PSDB), publicou um chamamento público, no último dia 22, para alugar um novo prédio porque o atual, que está localizado na Avenida Carlos Botelho, não tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e tem vários problemas estruturais que a Câmara não pode consertar porque não pode gastar dinheiro em um prédio que não é seu.



Também na tribuna, Pelé disse que duvida que a doação irá acontecer. “Dia 13 de janeiro do ano passado fui na prefeitura pedir área, cadê a área? Cadê o prefeito?”, disse. E ainda alfinetou “Fica tranquilo, Antônio, você vai ser presidente, no seu mandato você constrói a nova sede”, concluiu o presidente que disse não ter visto o projeto da construção.



Outro lado.

Em resposta, a Administração Municipal informou que não tomará nenhuma medida visando doação de área pública e tampouco obtenção de recursos públicos mediante financiamento sem que haja um requerimento formal da Mesa Diretora da Câmara Municipal.