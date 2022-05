Vereadores da base barram pedido de laudo do cemitério

Os vereadores da base do prefeito barraram o requerimento do parlamentar Cabo Natal (Avante), em que solicitava à Prefeitura de Nova Odessa, cópia do relatório de avaliação preliminar e investigação confirmatória apresentado pela administração à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) sobre o Cemitério Municipal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os parlamentares Professor Antônio (PSD), Levi Tosta (DEM), Oséias Jorge (DEM), Paulinho Bichof (Podemos), Tiãzinho do Klavin (PSDB) e Márcia Rebeschini (PV), que fazem parte da base do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), votaram contra a propositura durante sessão na tarde desta segunda-feira.

Como justificativa, o vereador Professor Antônio, líder do governo, disse que o relatório será enviado à CEI (Comissão Especial de Investigação) que será instaurada para apurar sobre os problemas do cemitério. Tiãozinho do Klavin concordou com o parlamentar e informou que tanto ele, quanto Márcia Rebeschini e Oséias Jorge são membros da comissão.

O relatório de avaliação preliminar e investigação confirmatória teria sido encaminhado à Cetesb no último dia 10, realizado por meio de uma empresa contratada pela prefeitura. O documento traria a análise do solo e da água para saber se houve contaminação por necrochorume.

“É muito preocupante, né? Ao meu ver, estão escondendo informação. E se estão escondendo, é porque tem alguma coisa que não querem falar”, disse Cabo Natal.