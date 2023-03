Vereadores aprovam alteração no mapa de valores do IPTU de Nova Odessa

Tabela de Valores Venais do município foi reajustada em 5,79% neste ano, para todos os setores

O projeto de lei que viabiliza o reenquadramento do mapa de valores do IPTU 2023, de seis condomínios de Nova Odessa, foi aprovado em regime de urgência na sessão da câmara desta segunda-feira.

De acordo com a proposta assinada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), os condomínios Fazenda Fortaleza 1 e 2, Recanto das Águas, Jardim Gleba B, Jardim Vitória e Jardim Solar das Esmeraldas, que até 2022 estavam no setor 9 do mapa de valores (R$ 62,85 o m²), deixam de ser elevados para o setor 2 (R$ 249,22 o m²) e passam para um setor intermediário, o 6 (R$ 99,85 o m²).

O vereador Cabo Natal (Avante) disse que votou favorável ao projeto, mas com ressalvas, pois destacou que o Engenho Velho, que fica na mesma região dos demais condomínios, ficou de fora da alteração e consequentemente não teve a diminuição do imposto.

“Não posso votar contrário, pois acabarei prejudicando os demais munícipes que serão beneficiados com a alteração. Mas o prefeito precisa rever essa situação”, relatou.

Conforme divulgado pela prefeitura, a tabela de Valores Venais do município foi reajustada em 5,79% neste ano, para todos os setores. O índice de correção corresponde exclusivamente à inflação de 2022 medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE.

A vereadora Márcia Rebeschini (PV), líder do governo, destacou o empenho do prefeito em rever o reenquadramento.