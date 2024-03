"Projetos do Republicanos combinam com os meus ideais", afirmou o parlamentar

Vereador Natal ingressa no Republicanos - Foto: Divulgação

O vereador de Nova Odessa Cabo Natal aproveitou o período de janela partidária para filiar-se ao Republicanos, mesmo partido do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. O parlamentar deixa o Avante, que considera ser uma legenda de centro-esquerda, para apoiar o projeto do novo partido, que afirma ser de centro-direita. A assinatura da filiação foi publicada nesta segunda-feira (11).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Gosto dos projetos do Republicanos, porque combinam com os meus ideais e também da atual gestão do nosso governador. A mudança também vai de encontro ao projeto de terceira via para a cidade, pois vou apoiar o pré-candidato a prefeito, o ex-secretário de Saúde da cidade Vanderlei Cocato, que também faz parte do Republicanos”, diz Natal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O período para troca de legenda (janela) começou no dia 7 de março e irá até 5 de abril. Na RPT (Região do Polo Têxtil), outros dois parlamentares já mudaram de partido. A vereadora de Santa Bárbara d’Oeste, Esther Moraes deixou o PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando divergências políticas.

Já a vereadora de Nathália Camargo, de Americana, deixou o Avante e confirmou a sua filiação ao PP.