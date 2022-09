Verba para recape fica para depois das eleições em Nova Odessa

Valor foi aprovado pelos vereadores, em maio deste ano, e o recurso virá por meio do Programa Finisa

O empréstimo de R$ 13 milhões que deve viabilizar a pavimentação da Estrada Municipal Eduardo Karklis e de um trecho da Avenida Brasil, em Nova Odessa, vai ficar para depois das eleições, que acontecem em 2 de outubro.

De acordo com a Prefeitura de Nova Odessa, já foram apresentados todos os documentos solicitados, no entanto, o contrato será assinado após o período eleitoral, bem como a abertura das licitações necessárias para as obras.

O valor foi aprovado pelos vereadores, em maio deste ano, e o recurso virá por meio do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal.

De acordo com documento assinado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), o montante será usado como contrapartida nas obras das duas vias contempladas pelo Programa Estadual “Nossa Rua”.

O valor que está sendo pleiteado na operação de crédito servirá como contrapartida para obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica, com execução de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical.