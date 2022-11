Van capota após bater contra picape em cruzamento da Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa

Uma van capotou na tarde desta quinta-feira (17), no cruzamento da Avenida Ampélio Gazzetta com a Rua João Bozan, em Nova Odessa. De acordo com agentes de trânsito, o veículo utilitário cruzou o sinal vermelho e bateu em uma picape.

Ninguém ficou ferido no acidente – Foto: Arthur Jorge Trevisoni / Divulgação

Com o impacto, o motorista da van perdeu o controle e o veículo capotou na calçada de uma residência, atingindo uma árvore, mas sem causar estragos. Cada veículo tinha apenas uma pessoa dentro e não houveram ferimentos graves.

Para que a van fosse desvirada, o trânsito precisou ser paralisado. Bombeiros voluntários, agentes de trânsito e Defesa Civil tentaram levantar o veículo com cordas amarradas em duas caminhonetes. No entanto, não tiveram sucesso e foi necessário acionar um caminhão de munck da prefeitura.