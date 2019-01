Concurso não teve candidatos em vaga para endocrinologista

O concurso público realizado pela Prefeitura de Nova Odessa para preencher 69 vagas em diferentes cargos nas secretarias de Administração, Educação e Saúde foi homologado nessa terça-feira (15). Entretanto, nenhum candidato se inscreveu para disputar uma das duas vagas de médico endocrinologista disponíveis. A prefeitura admitiu que ainda não há uma definição sobre como as vagas serão ocupadas.

As oportunidades previam remuneração de R$ 4.235,80, com carga horária semanal de 20 horas. Entre os pré-requisitos estava ter ensino superior completo em medicina, especialização na área e registro no conselho de classe.

Questionada pelo LIBERAL se há alguma outra forma de contratação em estudo, a prefeitura informou apenas que “ainda não há uma definição sobre esse caso específico”.