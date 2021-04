Vacinação de profissionais de Educação em NO será de acordo com bairro de atuação

A vacinação de profissionais de Educação em Nova Odessa começa na próxima segunda-feira (12). Entretanto, os trabalhadores terão dias específicos para se imunizarem, de acordo com o bairro onde fica a unidade escolar em que atuam.

O cronograma foi definido pela Prefeitura de Nova Odessa para evitar aglomerações. Poderão se vacinar aqueles com 47 anos ou mais, que já preencheram o cadastro no “Vacina Já”, do Governo do Estado, e que receberam o QR Code.

A aplicação ocorre no ginásio do Santa Rosa, localizado na Rua João Bassora, das 8h às 15h. Confira os dias reservados para cada bairro:

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, os fracos das vacinas são multidoses, o que significa que rendem 10 doses.

“Portanto abriremos os frascos de vacina sempre na presença de grupos de 10 pessoas. Não podemos ter desperdícios. Lembrando mais uma vez que a apresentação da validação do pré-cadastro no site ‘Vacine Já’ é obrigatória”, reforçou.