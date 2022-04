UTI de Nova Odessa começa a ser construída e estará pronta em um ano

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), anunciou o início dos trabalhos na área onde será construída a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), prédio que será anexo ao Hospital e Maternidade Municipal. A notícia foi divulgada por meio de um vídeo, publicado em uma rede social do vereador Oséias Domingos Jorge (União Brasil).

Em dezembro do ano passado, a administração municipal anunciou a construção da unidade e a data de inauguração está prevista para 24 de maio de 2023, dia do aniversário da cidade.

Prefeito Leitinho acompanhou o início da sondagem do espaço que receberá a UTI – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, todas as etapas da obra estão sendo realizadas por meio de um acordo de contrapartidas que foi firmado entre o Executivo e o empresário José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda.

A atual fase das obras consiste na sondagem e recolocação das redes existentes no local da futura UTI – inclusive a ligação de gases, no caso o oxigênio. Em seguida, deve ser iniciada a construção do alicerce do novo prédio. A gestão informou que vai em busca de recursos externos para a aquisição dos equipamentos necessários para operacionalizar o novo serviço.

Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de alta complexidade do tipo UTI são encaminhados para hospitais públicos de referência na região. Essas vagas acabam disponibilizadas para o município por meio da Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas).