Usuária reclama de atendimento e aglomeração em agência dos Correios de Nova Odessa

Pedagoga reclamou da demora no atendimento e longas filas - Foto: Arquivo Pessoal

Uma frequentadora da agência dos Correios localizada no Centro de Nova Odessa reclamou da demora do atendimento no local a da formação de aglomeração de pessoas por conta disso.

A pedagoga Adriana Rosalen, de 49 anos de idade, disse que ficou na fila da agência da rua Rio Branco das 9h até 12h30 desta quarta-feira (7) para conseguir retirar uma encomenda.

“Eram cerca de 70 pessoas na fila, um descaso, um atendimento demorado e ainda diminuíram o horário de atendimento, que agora é das 9h às 13h só. É inconcebível as autoridades de Nova Odessa não autuarem os Correios”, reclamou.

“É uma questão de saúde pública. A vigilância fecha bares e comércio, mas permite essa aglomeração. Se é um serviço essencial, que façam da maneira correta. Só visam lucro, diminuindo o horário de atendimento e o número de funcionários. Estou revoltada”, concluiu.

Em nota, o Sintect-Cas (Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Campinas e Região) disse que apenas um terço do efetivo da agência está trabalhando presencialmente devido ao afastamento por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O sindicato afirmou que já é do conhecimento da empresa a necessidade de alocar outros trabalhadores para auxiliar no atendimento da agência, já que as filas são diárias e levam os clientes a ficarem cerca de três horas ou mais aguardando.

Sindicato afirmou que as filas são diárias e levam os clientes a ficarem cerca de três horas ou mais aguardando – Foto: Arquivo Pessoal

“As mesmas pessoas que fazem o atendimento para receber as postagens também são as que fazem a entrega das encomendas. O sindicato tem cobrado reiteradamente a direção da empresa para que encontre solução para este problema”, concluiu o comunicado.

Em nota, os Correios lamentaram os transtornos e informam que, devido a decretos municipais/estaduais ou aos protocolos preventivos adotados pela estatal “algumas unidades de atendimento sofreram alterações em seu funcionamento, como é o caso da agência Nova Odessa”.

“Vale lembrar ainda que, para a proteção de empregados e clientes, a empresa realiza o controle do fluxo de atendimento da unidade, com a demarcação de espaço para respeitar o distanciamento recomendado. Além disso, os clientes são orientados a aguardarem do lado fora da unidade para não ocorrer aglomerações dentro da agência. Outras alternativas de atendimento são as agências das cidade de Americana e Sumaré”, informou a estatal.