Um sonho de 15,5 mil km

Sonhos. Eles podem estar relacionados a uma casa maior ou melhor, a um carro do ano, a bens materiais ou a viagens. O sonho de Luiz Torelli, de 38 anos, era viajar do Brasil até os EUA, mas em vez de embarcar em um avião e pousar em solo norte-americano depois de aproximadamente nove horas, o morador do bairro Bela Vista, em Nova Odessa, queria chegar ao país do Tio Sam dirigindo seu Fiat Uno, cor de vinho, ano 2002 – que tem até nome: Sandro.

A ideia de Luiz poderia parecer impossível, mas para ele era só uma questão de tempo até que se tornasse real. Uma depressão, no final de 2020, fez com que o dono de uma loja de artigos de smartphone repensasse a vida e começasse a colocar o plano em prática. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, Luiz fez uma cama e um baú de madeira e colocou dentro do Uno.

Luiz Torelli, de 38 anos, chegou aos Estados Unidos em um Fiat Uno – Foto: Arquivo Pessoal

A primeira experiência foi uma viagem que durou 25 dias no litoral norte do Estado de São Paulo.

Em agosto do mesmo ano, Luiz resolveu realizar um teste mais amplo e colocou o Uno para rodar os estados brasileiros. Em 45 dias, o rapaz foi até o Jalapão, no Tocantins, e voltou para o estado de origem cortando o Nordeste.

O “treino” oficial para a realização do sonho de Luiz foi finalizado com sucesso. Foi então que o rapaz começou a juntar dinheiro e a ajustar o Uno. A geladeira, ele ganhou. A pia foi feita por ele. Uma privada e um mini guarda-roupas também foram criados por Luiz, que garante nunca ter tido experiências com marcenaria.

A jornada incluiu passagens por vários caminhos – Foto: Arquivo Pessoal

No dia 3 de março deste ano, Luiz entrou no Uno e partiu para a viagem mais sonhada de sua vida. O primeiro destino: Foz do Iguaçu, no Paraná. Ainda no Brasil, passou por Londrina e Maringá. O Paraguai veio na sequência e, depois dele, a Argentina. Até aí, de acordo com os relatos de Luiz, foi tudo tranquilo e dentro do esperado.

“A partir da Bolívia começou a parte difícil e assim foi até o Peru, por conta da altitude. Nem eu e nem o carro estávamos aguentando. Pegamos 5 mil metros de altitude, foi bem complicado”, relata ele, que usou folha de coca para ajudar na respiração.

Seguindo a viagem, Luiz foi para o Equador, onde conheceu uma família, na fronteira do país, que ofereceu abrigo e comida para o turista, por uma semana, só porque, de acordo com ele, estava com a bandeira do Brasil pendurada no veículo.

Dali partiu para a Colômbia e uma nova aventura começava na vida de Luiz. Após um narcotraficante do país ser extraditado para os EUA, em abril, mês em que o viajante chegou à Colômbia, teve início um conflito.

“Eu me senti no meio do Narcos [fazendo alusão ao seriado que retrata o tráfico de drogas no país]. Eles começaram a por fogo nos carros, exército na rua, e eu tive que sair correndo. Demorei três dias. Achei que pudesse ser sequestrado e morto”, relata.

Luiz dirigiu até Cartajena, onde colocou o carro em um container, já que não existe caminho por terra para o Panamá, e partiu de avião para a América Central. Quando o Uno chegou, depois de uma semana, Luiz seguiu até Costa Rica.

Depois foi para Nicarágua, cortou Honduras, passou pela Guatemala e chegou ao México, onde conheceu um piracicabano que ofereceu casa e comida para Luiz por uma semana. Quando chegou na cidade de Tampico, pensou em desistir da viagem.

“Eu tive síndrome do pânico, eu estava exausto e precisei ficar lá por uns cinco dias até eu ficar bem”, detalha.

Recuperado, Luiz partiu em direção a fronteira com os EUA e chegou ao estado do Texas no último dia 7, após 127 dias do início da viagem, com o sentimento de sonho cumprido. “Eu nunca havia concluído nada na minha vida, largava tudo pela metade, então isso é uma vitória”.

Questionado sobre as maiores dificuldades da viagem, Luiz afirma que foi o fator emocional. “Não tive problemas com o carro, com dinheiro, mas foi comigo mesmo, você é uma briga constante com seus medos”, reflete.

Apesar de já estar nos EUA, a viagem não para por aí. Luiz pretende visitar os estados da Flórida, Nova York, Boston, Chicago e voltar ao Texas, talvez pela Rota 66 – na costa do país. Já para voltar para casa, Luiz adianta que vai de avião e o Uno, de navio.

Luiz contou toda sua trajetória pelo Instagram @um.a.uno e recebeu apoio dos seguidores, que já somam quase 230 mil.