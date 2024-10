De acordo com a administração, os destaques são as coletas de exames de papanicolau, solicitações de mamografias e atualização de carteira de vacina

Na UBS do Alvorada, os atendimentos serão das 8 horas às 15 horas - Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa informou nesta quinta-feira (10) que as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 5, do Jardim Alvorada, e 6, do Jardim Marajoara, vão promover neste sábado (12) “Mutirões de Cuidados”, para oferecer uma série de serviços gratuitos para as mulheres.

De acordo com a administração, os destaques desta edição são as coletas de exames de papanicolau, solicitações de mamografias e atualização de carteira de vacina – tanto de crianças quanto adultos.

A iniciativa da Secretaria de Saúde tem o objetivo de ampliar o acesso a atendimentos essenciais e conscientizar sobre temas importantes, como o Outubro Rosa, além de orientar sobre diabetes e hipertensão.

Na UBS do Alvorada, os atendimentos serão das 8h às 15h e haverá a realização de coleta de exames de papanicolau e solicitação de exames de mamografia para mulheres acima dos 40 anos. A unidade vai fazer também o agendamento prévio das consultas, além de atender às demandas espontâneas do dia.

Já na UBS do Marajoara, os atendimentos vão das 7h às 15h, com a coleta de exames de papanicolau e solicitação de exames de mamografia, além de eletrocardiogramas.

Todos os exames deverão ter o agendamento prévio e as interessadas também poderão realizar a atualização da carteira de vacinação, tanto para crianças quanto adultos.

De acordo com Juliana da Silva, coordenadora de Rede de Atenção Básica da Saúde no município, o objetivo das ações aos sábados é “conscientizar cada vez mais a população sobre a importância do cuidado da saúde feminina e de manter a carteira de vacinação atualizada, além da oportunidade de realizar exames que devem ser previamente agendados na própria UBS, como é caso dos eletrocardiogramas”.