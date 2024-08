UBS do São Jorge abre neste sábado para ‘Mutirão de Cuidados’, em Nova Odessa

Neste sábado (31), das 8h às 12h, a UBS 2 do Jardim São Jorge, em Nova Odessa, realizará um “Mutirão de Cuidados”, oferecendo serviços gratuitos à população.

Segundo a administração, a iniciativa da Secretaria de Saúde tem o objetivo de ampliar o acesso a atendimentos essenciais e conscientizar sobre temas importantes, inclusive sobre o “Agosto Dourado”, mês de sensibilização para a importância do aleitamento materno.

UBS 2 do Jardim São Jorge vai disponibilizar serviços gratuitos para população – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Entre os serviços disponíveis, haverá a atualização da carteira de vacinação para todas as idades. Além disso, mulheres com idades entre 25 e 64 anos que não realizaram o exame de papanicolau nos últimos dois anos poderão aproveitar a oportunidade.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A equipe da UBS 2 também realizará, durante toda a manhã, a verificação de pressão arterial e glicemia do público, além de promover serviços essenciais para o monitoramento de condições como hipertensão e diabetes.

Os presentes ainda poderão participar de uma palestra voltada para gestantes e seus familiares, em comemoração ao encerramento do “Agosto Dourado.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Serão abordados temas como a importância da rede de apoio no aleitamento, cuidados com o recém-nascido, manobras de desengasgo em bebês e os benefícios do aleitamento materno para a saúde bucal.