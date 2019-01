UBS de Nova Odessa será fechada para reforma

Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

Durante a reforma e ampliação da UBS 2 (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Jorge, em Nova Odessa, que começa na próxima segunda-feira, os pacientes da unidade serão atendidos na UBS 1, no Centro. Com isso, a UBS 2 será fechada já nesta quinta-feira para que a Secretaria de Saúde possa realizar a mudança. A obra deve durar seis meses.

De acordo com a prefeitura, os pacientes da UBS 1, com exceção dos moradores dos bairros Vila Azanha, Flória e Fadel, terão o atendimento transferido ao longo do mesmo período para a UBS 6, que fica no Jardim Marajoara. O atendimento será iniciado na próxima terça-feira.

Já as consultas odontológicas ocorrem na UBS 1, tanto para os pacientes desta unidade quanto para os pacientes da UBS 2.

De acordo com o secretário de Saúde Vanderlei Cocato, a UBS 3 também será reformada a partir do mês que vem. O investimento, somado, passa de R$ 450 mil e é fruto de emendas parlamentares dos deputados federais Vanderlei Macris (PSDB) e Orlando Silva (PCdoB).

“Importante ressaltar também que, os pacientes que têm consultas agendadas na UBS 2 para quinta e sexta-feira, quando ela estará fechada, serão avisadas por funcionários da própria unidade e essas consultas serão remarcadas já para a UBS 1”, explicou Cocato.