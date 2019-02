UBS 3 fica fechada por dois dias para mudança

A UBS (Unidade Básica de Saúde) 3, que fica no Jardim São Manoel, em Nova Odessa, permanece fechada nesta quinta (7) e sexta-feira (8), de acordo com a Secretaria de Saúde. Os atendimentos destas datas serão reagendados de forma a não prejudicar os usuários.

O fechamento será necessário para transferência dos equipamentos e materiais de trabalho para o antigo prédio da UBS 5, no Jardim Alvorada, já que a UBS 3 passará por ampla reforma. A partir da próxima segunda-feira (11), todos os pacientes da unidade do São Manoel, passarão a ser atendidos no Alvorada até o fim das obras, que terão início também na próxima semana. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Anunciamos a reforma da UBS 2, do São Jorge, e também da UBS 3, do Jardim São Manoel, recentemente. São obras grandes e necessárias para proporcionar um melhor atendimento à nossa população. Importante ressaltar também que, os pacientes que têm consultas agendadas na UBS 3 para quinta e sexta-feira, quando ela estará fechada, serão avisados por funcionários da própria unidade e essas consultas serão remarcadas”, explicou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

Segundo ele, toda a transferência será feita da melhor maneira a não trazer transtorno para os pacientes. “Essas melhorias são necessárias para o melhor serviço à população. Pedimos aos nossos pacientes que tenham paciência”.

Reformas

As obras na UBS 2 já foram iniciadas esta semana. O prazo para conclusão para as duas reformas é de 6 meses. O investimento, somado, passa de R$ 450 mil e é fruto de emendas parlamentares dos deputados federais Vanderlei Macris (PSDB) e Orlando Silva (PC do B).

Os trabalhos ficarão sob responsabilidade da R&A Engenharia, Construções e Meio Ambiente Ltda, empresa de São Paulo vencedora do processo de licitação.

As obras contemplarão a troca do piso por porcelanato, troca do piso externo, troca de portas, troca do forro, pintura, colocação de toldos e adaptação dos banheiros para garantir total acessibilidade.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.