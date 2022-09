Trio leva carga de algodão avaliada em R$ 350 mil em Nova Odessa

Três homens roubaram uma carga de fardos de algodão avaliada em R$ 350 mil na madrugada deste domingo (18), em um posto de combustível na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Nova Odessa. Ninguém foi preso.

A vítima é um caminhoneiro de 53 anos, que vinha da cidade Roda Velha (BA) para descarregar no porto de Santos (SP). De acordo com o boletim de ocorrência, ele parou em um posto de Nova Odessa para se alimentar e estacionou o caminhão no pátio para dormir. Por volta das 2h30, foi acordado por três homens que já estavam dentro da cabine.

Eles disseram para o caminhoneiro ficar quieto pois queriam apenas a carga. A vítima tentou reagir e gritar, mas foi contida pelos ladrões. O caminhão foi posto em movimento com o caminhoneiro dentro da cabine, mas depois de alguns metros ele foi abandonado em um terreno baldio coberto com um edredom, com dois dos bandidos junto. Após duas horas, ele não ouviu mais barulhos e tirou a coberta da cabeça.

O caminhoneiro voltou ao posto, onde acionou a PMR (Polícia Militar Rodoviária). Além do caminhão e da carga, os bandidos também levaram as notas da mercadoria e o celular da vítima.

O caso foi apresentado ao plantão policial de Nova Odessa. O caminhoneiro disse em seu depoimento que não viu as características dos ladrões, pois estava escuro e a luz da cabine estava apagada. Mesmo assim, foi orientado a comparecer ao Setor de Investigação para ver o acervo fotográfico e tentar o reconhecimento do trio.

Ele também não sabe se o posto onde o crime aconteceu conta com câmeras e não viu se os ladrões estavam armados. A ocorrência foi registrada como roubo de carga e será investigada.