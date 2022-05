Trio é preso em Nova Odessa após furtar uma Hilux em Americana

Policiais foram informados sobre o furto e passaram a monitorar as rotas de fuga, sendo possível alcançar os envolvidos

Dois homens e uma mulher foram presos neste domingo (22), em Nova Odessa, após furtarem uma caminhonete Toyota Hilux em Americana.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais foram informados que três pessoas haviam furtado uma Hilux em Americana e depois fugido sentido Nova Odessa.

O comunicado informava também que o trio tinha usado um VW Fox durante o crime e aproveitava o mesmo veículo para realizar a escolta da Hilux furtada.

Itens recuperados com os três detidos pela PM – Foto: Divulgação

De posse desses detalhes, os militares reforçaram o patrulhamento nas possíveis rotas de fuga. Na Avenida Brasil, no Parque Industrial, em Nova Odessa, avistaram o Fox.

No carro estavam os três suspeitos. Dentro dele foram localizados três módulos de veículos não identificados, um bloqueador de sinal, uma placa, uma chave de veículo, marretas, fios, alicate e chaves de fenda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os militares continuaram as buscas e em frente a um condomínio residencial, no Jardim Marajoara, encontraram a caminhonete estacionada.

O carro foi apreendido e seria devolvido posteriormente a vítima. Já os três criminosos ficaram presos por furto.