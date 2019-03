Tribunal anula três leis que autorizaram doações

O Tribunal de Justiça do Estado anulou, em três julgamentos distintos, três leis de Nova Odessa que autorizaram a doação de áreas a instituições não-governamentais. Cedidos para OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Lions Clube, os imóveis devem retornar ao patrimônio municipal.

As ações fazer parte de um pacote de cinco questionamentos, feito no ano passado pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão de segunda instância do Ministério Público.

O órgão contesta ainda a cessão de um terreno ao Tribunal de Justiça do Estado, para a construção do novo Fórum da cidade, e ao Centro Paula Souza. Nesses casos ainda não há data prevista para julgamento.

A última área citada é, até agora, a única efetivamente utilizada. No terreno doado pelo município, foi construída a Etec (Escola Técnica Estadual), que atende 700 alunos.

Em todas as ações, o MP sustenta que a Prefeitura de Nova Odessa descumpriu a Legislação ao realizar as doações sem “participação popular”, ou seja, a realização de audiências públicas.

“Por outras palavras, o planejamento urbano deve ser sensível às necessidades e aspirações da comunidade, e tal sensibilidade há de ser captada pela via democrática direta, não pela representativa”, afirma a procuradoria em um dos processos.

Em sua defesa, a administração sustentou que todas as leis foram procedidas de avaliação do Condur (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), “que reúne representantes da sociedade civil e também de entidades de classe” e passaram pela Câmara “que também representa os interesses públicos”. O argumento não foi acatado pelos desembargadores.

Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa informou que vai recorrer das decisões.