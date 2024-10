Três são detidos em Nova Odessa distribuindo jornais com fake news contra Leitinho

Trio foi pego pela GCM distribuindo os jornais com acusações contra o candidato a reeleição

Trio foi levado ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados em seguida - Foto: Divulgação_GCM

Três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, foram detidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) na madrugada deste domingo (6), em Nova Odessa, enquanto colocavam jornais em residências e estabelecimentos da cidade com acusações contra o atual prefeito, que tenta a reeleição.

A denúncia partiu do prefeito, Cláudio Schooder, o Leitinho, após ele tomar conhecimento da distribuição. Segundo consta no registro, ele denunciou o caso à GCM, que iniciou buscas pela cidade até que, por volta de 2h40, flagraram duas mulheres, na Rua Rio Branco, no Centro, colocando os jornais nas residências.

Ao serem questionadas, elas afirmaram que foram contratadas para fazer o serviço por um homem que estava em um Hyundai HB20 preto. Enquanto as duas eram interrogadas, os GCMs notaram a presença do veículo próximo ao local e também realizaram a abordagem.

O motorista do veículo confirmou a versão das duas mulheres e disse ter adquirido o material no bairro São Jorge, em Nova Odessa, mas afirmou desconhecer a origem.

Todos foram levados ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados em seguida. O caso foi registrado como crime eleitoral e encaminhado à Justiça Eleitoral.