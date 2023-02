Três indivíduos são presos após roubo em ETE de Nova Odessa

Três homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (16), depois de roubarem fios de cobre e celulares na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa. Para ter acesso ao espaço, os ladrões pularam uma grade e fizeram um funcionário refém.

A prisão dos criminosos foi possível após um trabalho em conjunto das guardas municipais de Americana e Nova Odessa.

Roubo foi cometido na ETE Quilombo, em Nova Odessa – Foto: Divulgação / Coden Ambiental

Segundo informações funcionário rendido, que é operador da estação, por volta de 23h desta quarta-feira (15) ele foi surpreendido por quatro homens desconhecidos dentro da ETE, sendo que um deles estava armado.

O grupo anunciou o roubo e o deixou na cozinha. Enquanto um dos assaltantes ficou vigiando o operador, os outros três cortavam os fios.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em determinado momento, ainda segundo o operador de estação, ele ouviu um grito de um dos ladrões avisando sobre a chegada da viatura da Guarda Civil Municipal e, por esse motivo, o assaltante que estava com ele correu em direção à saída.

Prisão

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por 2h desta quinta, os guardas faziam patrulhamento pela região, quando viram um homem pulando uma defensa metálica da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, e um outro na pista oposta.

Um dos indivíduos escondeu algo perto de um poste, mas os patrulheiros alcançaram a dupla. Um estava com os celulares do servidor da ETE e o objeto dispensado anteriormente tratava-se de uma pistola, que estava com a numeração suprimida.

Os fatos foram comunicados aos guardas de Nova Odessa. Eles foram à ETE e conseguiram encontrar um ladrão dentro de um carro, um Chevrolet Astra. O quarto suspeito não foi encontrado.

O trio foi conduzido à delegacia de Americana e acabou autuado por roubo.

A prefeitura foi questionada sobre o eventual prejuízo aos trabalhos na estação, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação desta reportagem.