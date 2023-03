Três homens são condenados por ‘golpe do cupim’ em Nova Odessa

Três homens foram condenados por estelionato após aplicarem o “golpe do cupim” em cinco idosos de Nova Odessa, em 2021. Eles foram responsáveis por um prejuízo de R$ 35 mil. A sentença foi anunciada na última sexta-feira pela Justiça do município, após quase dois anos de investigações.

Todos os condenados foram enquadrados nos crimes de estelionato e associação criminosa. Um quarto investigado, no entanto, foi absolvido por falta de provas.

O responsável pela logística dos golpes, conforme investigado pelas autoridades, é reincidente em crimes dessa natureza e foi sentenciado a quatro anos e dez meses de reclusão, que serão cumpridos em regime semiaberto.

Os outros dois homens condenados, que aplicavam o golpe, pegaram três anos e três meses, em regime aberto. A sentença foi alterada para prestação de serviços à comunidade e pagamento em dinheiro às vítimas no valor de dois salários-mínimos, para cada réu.

No golpe, os criminosos ofereciam um serviço de manutenção de telhado que supostamente estaria infestado de cupins.

Ao entrarem nas residências, os estelionatários carregavam uma mochila com um pedaço de madeira cheio de cupins. Ao subir no telhado para fazer o suposto orçamento, a madeira era mostrada ao dono da casa.

Assim, os golpistas pressionavam a vítima a pagar pelo trabalho. Após o aval, realizavam a transação em máquinas de cartão de crédito ou débito com a cobrança de valores excessivos, alegando que seriam feitos outros serviços como troca da rede elétrica, por exemplo. Contudo, nenhuma nota fiscal foi apresentada às vítimas, que também não receberam o serviço que pagaram.

O advogado dos condenados afirmou que as partes ainda não tomaram conhecimento da sentença, já que não foi publicada no Diário Oficial. Quando for, irão analisar o caso.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.