Terreno abandonado preocupa em Nova Odessa

Um terreno abandonado na Avenida José Penachione, em Nova Odessa, virou uma dor de cabeça para os vizinhos, que têm encontrados ratos e escorpiões em suas casas. De acordo com a cabeleireira Laurinda Martins, 65, o problema é antigo. O dono do imóvel deixou de morar no local e parou de cuidar da casa. “Faz uns dois, três anos que o dono não vem.”

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ela, a aparição de escorpiões e ratos na vizinhança é comum. “Na minha casa não [entrou], mas na casa da outra vizinha entra direto e da casa do lado de cima entrou rato”, contou Laurinda. Um morador que pediu para não ser identificado afirmou que já encontrou vários escorpiões na sua residência, o último deles no sábado.

A Prefeitura de Nova Odessa informou que vai notificar o proprietário do terreno para que faça a limpeza. Caso não atenda a notificação, o dono poderá ser multado, como prevê a legislação municipal. Sobre a presença de escorpiões, a prefeitura informou que iniciará na próxima semana o trabalho de desbaratização e desratização na cidade. O trabalho ajuda a conter o surgimento do aracnídeo.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.