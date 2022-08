Tereca da Apae: quando o nome vira quase um sinônimo

Quem é de Nova Odessa dificilmente não conhece a Tereca da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Aos 70 anos, Maria Tereza Casazza é a diretora-geral da associação há 22, embora sua história com a instituição tenha se iniciado muito antes.

Nascida em Nova Odessa e tendo no sangue a descendência italiana, no final da década de 80, ela e as amigas inseparáveis, Fátima Dalmédico Godoy, a Xiquita, e Iraê Andrenilza Milani Zutin foram acompanhar a montagem da primeira edição da Festa das Nações da cidade, evento que se tornaria muito tradicional.

A diretora-geral da Apae de Nova Odessa, Maria Tereza Casazza – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo ela, que é formada em relação públicas e psicopedagogia, a ideia era tentar ajudar, especialmente porque, a princípio, a festa realizada na frente do Ginásio de Esportes do Santa Rosa tinha uma estrutura muito precária.

Assim, em um primeiro momento, elas foram auxiliar na barraca da Rede Feminina de Combate ao Câncer, contudo, chegando lá, o espaço era muito pequeno para a quantidade de voluntários que tinha. Por essa razão, as amigas decidiram dar uma volta pelas outras barracas quando encontraram a da Apae, onde uma outra amiga estava voluntariando.

“Encontramos a Edna Whitehead [já falecida], que era esposa do presidente da época. Ela perguntou o que a gente estava fazendo por lá, aí a Xiquita explicou que queríamos ajudar, mas que não tinha nada para fazer. A Edna sorriu e disse: vocês estão enganadas, aqui tem muita coisa para fazer. Então, fomos ajudar na festa, só que nunca mais saímos da APAE”, pontua ela sorrindo.

Histórico

A Apae de Nova Odessa foi oficialmente fundada em 21 de agosto de 1980, por um grupo de integrantes do Lions Clube Nova Odessa, estimulados pelo saudoso João Camilotti. De acordo com Tereca, João tinha um filho com síndrome de down, era sensível à causa e tinha muito amor pela Apae. Curiosamente, assim como Xiquita, João tinha parentesco com ela, por ser casado com uma prima.

Atualmente, a associação (que acaba de comemorar 42 anos), atende 399 pessoas em quatro programas distintos, sendo que, para isso, o quadro de colaboradores é formado por 40 funcionários.

Segundo a diretora-geral, só na escola da Apae são 145 alunos. Além disso, um segundo programa é o que eles chamam de Centro, cujo objetivo é oferecer apoio na inclusão escolar a crianças regularmente matriculadas no município. Por meio dele, essas crianças recebem atendimentos com psicopedagoga, psicomotricista, psicóloga e fonoaudiólogo.

Esse é um projeto completamente diferenciado, desenvolvido pela Apae de Nova Odessa em 2011. Por meio dele, Tereca lembra que muitas pessoas tiveram a vida transformada, sendo que alguns chegaram até a concluir a Universidade.

“Tem alunos que chegam aqui com baixa autoestima, sofrendo bullying na escola, simplesmente porque não conseguem acompanhar o desenvolvimento de outras crianças, porém, por trás dessas situações existe uma série de coisas que precisam ser avaliadas e a partir daí, trabalhadas”, alerta.

Dentro desse contexto, o terceiro projeto é fonoaudiólogo e atende crianças de escolas municipais com pequenos problemas de fala e linguagem.

Finalizando, o quarto e último é o de Estimulação Essencial. “Esse projeto é apaixonante porque é com bebês”, derrete-se a diretora. Essas crianças, chegam à instituição por encaminhamentos e recebem atendimento terapêutico multidisciplinar durante a semana.

Sonhos

Sempre em movimento, um dos sonhos para a Apae é poder ampliar o projeto Centro. No momento, são atendidas crianças a partir de 6 anos, contudo, para a diretora, o ideal seria iniciar a partir dos 4. Para isso, seria necessário ampliar a equipe.

“As características das famílias mudaram muito e do desenvolvimento humano também”, explica ela, que se diz otimista em relação ao futuro. Além dele, outro desejo é poder construir um Centro de Desenvolvimento para Autistas. “Hoje em dia tem muito e queremos auxiliar um número maior”, justifica.

Razões próprias

Bem-humorada, Tereca brinca que para ser diretora, ela precisa usar a polidez necessária para entender muitas coisas e a agressividade para espantar muitas delas. Uma de suas inspirações para atuar com pulso firme, ao mesmo tempo em que tem uma compreensividade de poucos, é a história da Mila Dalmédico, filha de sua amiga Xiquita, com quem sempre conviveu.

Mila é portadora de síndrome de down, tem 40 anos e, apesar de nunca ter frequentado a Apae como usuária, tem sua imagem muito ligada à instituição, já que está sempre junto. “Conviver com ela ajudou muito meu trabalho aqui na Apae. Ela me deu uma compreensão diferenciada sobre esse universo”.

Sobre o fato de ser conhecida como Tereca da Apae, a diretora explica que não tem o menor problema com isso, sente muito orgulho e enquanto puder gostaria de continuar assim.

“Sou muito feliz de estar aqui, ter saúde para desenvolver meu trabalho. Mesmo quando eu não puder mais, quando meu organismo não permitir, porque tudo é finito, ainda assim eu quero ajudar de alguma forma. Acredito demais de que somos um só. Não acredito que a gente possa ir embora desse mundo tendo sido egoísta, pensado só em si. Para isso, não precisar ter rótulo, tipo Tereca da Apae, Fulano do Lions ou Ciclano do Rotary. Basta ligar para a vizinha, ver se ela está precisando de alguma coisa, olhar com mais carinho o próximo. É nisso que eu acredito”, finaliza.