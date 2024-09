Teatro Municipal de Nova Odessa recebe solo de dança e workshop neste sábado e domingo

A coreógrafa, diretora e dançarina Vanessa Macedo, à frente da Cia Fragmento de Dança, explora o feminino e o universo dos sonhos no solo “La Mariposa”. O espetáculo será apresentado neste sábado (21) e domingo (22), às 20h e 19h, respectivamente, no Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa. A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados nas bilheterias com uma hora de antecedência.

“La Mariposa” segue a pesquisa que Vanessa Macedo vem chamando de “dança depoimento”, buscando uma dramaturgia que se constrói nas memórias, documentos e narrativas de momentos e situações que marcam, principalmente, as maneiras como pensa o corpo e o feminino.

Em cena, a artista usa uma máscara de chifres para mergulhar no universo onírico – Foto: Ana Clara Poltronieri

A dramaturgia passa pelo diálogo entre uma mãe e sua filha, dos seus 7 aos 9 anos. A menina narra seus sonhos, enquanto a mãe os registra um a um. E, dessa forma, a história de uma família marcada pela presença de mulheres vai sendo contada.

Em cena, a artista usa uma máscara de chifres para mergulhar no universo onírico. Real e ficcional são explorados por meio do trauma, da ancestralidade e dos arquétipos.

“De um lado, o trabalho amplia a discussão sobre gênero. De outro, convida o público a pensar em um outro mundo possível, que nos pede um olhar para o inconsciente, para uma temporalidade diferente, na qual passado, presente e futuro não se apartam. Uma proposta poética engajada em questões políticas que flerta com referências mitológicas e fricciona experiências pessoais a contextos sociais”, revela Vanessa Macedo.

WORKSHOP

Além do espetáculo de dança, a artista também vai ministrar o workshop Corpo Depoimento – Construções Dramatúrgicas, neste domingo (22), das 14h às 17h. A inscrição para participar pode ser feita através do link https://forms.gle/7qY227kWvtyxNKwb6

O solo e a oficina serão apresentados em outras cidades do interior e litoral de São Paulo ao longo do ano. As atividades integram um projeto contemplado pelo edital 20/2023 – Difusão Cultural – Lei Paulo Gustavo e são gratuitas.