Suspeito de roubo é preso após jogar caminhonete contra guardas

Um suspeito de roubo a caminhonete foi preso após se envolver em uma perseguição com equipes da Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa e Gama (Guarda Municipal de Americana), na madrugada desta segunda-feira (11).

Caminhonete foi recuperada na madrugada desta segunda-feira (11) – Foto: GCM/Divulgação

Ele foi abordado após tentar jogar o veículo em direção aos patrulheiros, já em Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a GCM, o roubo ocorreu no momento em que a vítima estacionava uma caminhonete Ford Ranger no Jardim Capuava, em Nova Odessa. O assaltante se aproximou, anunciou o assalto e levou o veículo.

De posse das placas e as características do suspeito, os patrulheiros intensificaram as buscas e encontraram o veículo na Rua Silvio de Paula, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa.

“De imediato, foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, não sendo respeitados pelo assaltante, que passou a empreender fuga. Com apoio das demais viaturas das guardas das cidades vizinhas e da PM, o ‘acompanhamento’ se estendeu até Santa Bárbara d’Oeste”, informou a GCM.

Em seguida, o suspeito jogou a caminhonete contra os patrulheiros, colidindo também contra uma viatura da Gama.

Ele foi abordado e conduzido ao plantão de Santa Bárbara, onde acabou autuado em flagrante sob acusação de roubo e encaminhado para Cadeia de Sumaré.