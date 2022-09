Suspeito de agredir a filha é preso em Nova Odessa

Homem alegou que estava no sofá, quando teria sido provocado pela filha e ambos se desentenderam

Um homem de 53 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (7), suspeito de agredir a filha, de 21, durante uma discussão na casa da família, no Jardim Capuava, em Nova Odessa. A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi detido ainda no interior da residência.

A vítima informou aos policiais que seu pai que estava bebendo desde o dia de anterior e, de repente, ele passou a dizer que mataria toda a família e que iria esfaqueá-los enquanto estivessem dormindo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A jovem pediu calma ao pai, mas ele veio ao seu encontro e, por medo, ela bateu com o rodo na cabeça dele. A vítima caiu e em seguida foi atingida com chutes, tapas no rosto e também foi segurada pelos braços.

Depois, o homem parou as agressões e acabou quebrando uma mesa de vidro com um soco. A jovem correu e trancou-se no quarto. Depois ligou para a polícia e para uma tia.

Minutos depois, o marido da tia entrou na casa, retirou-a do imóvel e a levou ao pronto-socorro. Ela informou ainda que foi a primeira vez que sofreu agressões do seu pai, mas que a mãe dela já foi agredida várias vezes.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

No plantão policial em Americana, onde o caso foi registrado, o suspeito alegou que estava no sofá, quando teria sido provocado pela filha e ambos se desentenderam. Relatou ainda que nunca bateu na filha e na esposa.

A versão não convenceu o delegado Felipe Rodrigues Sales, que decidiu manter a prisão em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Ele permaneceu na Cadeia Pública de Sumaré e será apresentado à audiência de custódia.